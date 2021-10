Italia – Spagna: dove vedere la semifinale di Nations League degli Azzurri. Le probabili formazioni

Programmi TV

Gli Azzurri di Roberto Mancini tornano in campo per dare l'assalto alla Nations League. Le probabili formazioni della partira e dove vederla in tv ed in streaming.

A distanza di 3 mesi dal fantastico cammino negli Europei di Calcio la Nazionale si rituffa in un torneo internazionale a caccia del titolo di campione della Nations League. La gara Italia – Spagna che vale la finale andrà in scena questa sera alle ore 20:45 in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza in Milano, che per l’occasione vanta il tutto esaurito del pubblico. I ragazzi del Commissario Tecnico Roberto Mancini sfideranno le Furie Rosse spagnole in una partita che promette spettacolo e vale come rivincita per gli uomini di Luis Enrique dopo la semifinale persa all’Europeo proprio contro i nostri azzurri.

Ecco dove vedere la partita in diretta in televisione e le probabili formazioni del match.

Italia -Spagna: dove vedere la gara che vale la finale della Nations League

Questa sera alle ore 20:45 dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano va in scena la prima della due semifinali della Nations League che vede impegnata l’Italia in una doppia veste. La nostra Nazione oltre a sfidare le altre 3 compagini della Spagna, della Francia e del Belgio, sarà direttamente impegnata nell’organizzazione dell’evento che si terrà in questa settimana proprio tra gli stadi di Milano e Torino.

La semifinale che metterà contro Italia e Spagna sarà visibile in esclusiva in diretta su Rai1 a partire da qualche minuto prima del fischio d’inizio delle ore 20:45 e sarà disponibile in contemporanea in streaming anche su Raiplay.

Italia – Spagna: le probabili formazioni del match

La gara Italia – Spagna in scena questa sera vale la finale della competizione della Nations League che sarà in scena domenica allo Stadio Meazza di Milano. Gli uomini di Roberto Mancini vanno in cerca della finale dopo aver sollevato non più di tre mesi fa il trofeo di Campione d’Europa e per conquistarla si troveranno di fronte la nazionale della Spagna, guidata ancora una volta dal tecnico Luis Enrique e già piegatasi agli azzurri ai rigori nella semifinale dello scorso Europeo.

I due allenatori stanno studiando per bene gli uomini a disposizione per andare all’assalto del trofeo, con Mancini che ha tutta intenzione di far riposare il capitano Chiellini nella speranza di poterlo schierare nella finale di domenica. Nessun dubbio di formazione per le Furie Rosse che si dovrebbero schierare con la formazione tipo.

Ecco le scelte degli allenatori nelle probabili formazioni di Italia – Spagna a qualche ora dall’inizio del match:

ITALIA, 4-3-3: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Insigne, Berdardeschi.

SPAGNA, 4-3-3: Unai Simon; Azpilicueta, Garcia, Laporte, Marcos Alonso; Koke, Busquets, Merino; Oyarzabal, Ferran Torres, Fornals.