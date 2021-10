La signora dello zoo di Varsavia: i cast e la trama del film in onda su Canale 5 mercoledì 6 ottobre

TV e Spettacolo

La proposta di Canale 5 per la prima serata di mercoledì 6 ottobre 2021 è una pellicola ispirata a una storia realmente accaduta e tratta dal libro di successo di Diane Ackerman dal titolo Gli ebrei dello zoo di Varsavia che racconta il gesto eroico di una coppia che gestiva uno zoo andato distrutto a seguito dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e che si trasformerà in un nascondiglio per più di 200 ebrei. Il film La signora dello zoo di Varsavia va in onda sul canale Mediaset a partire dalle ore 21:30 circa su Canale5.

La signora dello zoo di Varsavia: il cast e le curiosità sul film

La signora dello zoo di Varsavia (The Zookeeper’s Wife) è un film del 2017 diretto da Niki Caro, una regista neozelandese che recentemente ha diretto per la Disney il rifacimento in live action del grande classico Mulan.

La trama della pellicola è ispirata ad una storia realmente accaduta e raccontata nel libro Gli ebrei dello zoo di Varsavia di Diane Ackerman che a sua volta si è ispirata per la stesura ai diari della Żabińska, la protagonista qui interpretata dalla splendida Jessica Chastain.

Ad interpretare il marito della donna di nome Jan troviamo l’attore Johan Heldenbergh, affiancato da Daniel Brühl nel ruolo di Lutz Heck ed ancora Michael McElhatton nei panni di Jerzyk.

La signora dello zoo di Varsavia: la trama del film in onda su Canale5

Jan Żabiński e sua moglie Antonia gestiscono lo zoo di Varsavia a partire dal 1929. I due diventano un riferimento per la loro comunità grazie alle attività del giardino zoologico, sempre pronto a stupire chi lo visita con delle mostre con gli animali più belli in circolazione.

Con il passare degli anni però ci si addentra nella Seconda Guerra Mondiale e la Polonia non vive una posizione di riguardo, acuita dai bombardamenti tedeschi che vogliono radere al suolo la capitale.

In uno di questi, nel 1939 lo zoo viene raso al suolo e molti animali muoiono nelle esplosioni. Da questo momento i due coniugi si rendono protagonisti di alcuni atti eroici che reinventeranno il giardino zoologico come un nascondiglio per amici ed anche sconosciuti ebrei che loro aiuteranno nel tentativo di scampare alla mano tedesca.