Uomini e Donne anticipazioni 6 ottobre: arriva il primo bacio dell’edizione 2021/2022 del trono classico

Uomini e Donne

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne del 5 ottobre andrà in onda il primo bacio tra Andrea Nicole Conte e Ciprian

A Uomini e Donne i protagonisti del parterre del trono over hanno già intessuto le prime relazioni e ci sono stati anche degli avvicinamenti importanti. Ida Platano, tra tutti, ha cominciato una significativa nuova conoscenza con Marcello. Anche se tra vari alti e bassi, il Cavaliere e la Dama si sono sempre dichiarati piuttosto presi e sono andati avanti nella loro relazione, anche a livello fisico.

Nel trono classico, invece, ancora nessun avvicinamento significativo tra tronisti e corteggiatori, ma le cose sembra che stiano cambiando. Infatti, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 6 ottobre, finalmente andrà in onda il primo bacio tra i protagonisti più giovani.

Sarà quello tra la tronista Andrea Nicole Conte e il corteggiatore Ciprian Aftim.

Uomini e Donne anticipazioni 6 ottobre: Andrea Nicole Conte bacia Ciprian Aftim

Da quanto ha occupato il suo ruolo da tronista di Uomini e Donne, Andrea Nicole Conte si è aperta molto in esterna e in puntata, raccontando non solo il suo passato travagliato. La ragazza ha espresso a cuore aperto le sue sensazioni ed è riuscita a creare due conoscenze molto profonde.

La prima con Ciprian Aftim, che sembra aver colpito fortemente Andrea Nicole Conte. La seconda conoscenza la tronista la sta costruendo con Gabrio Landi, un corteggiatore dal passato burrascoso.

Due bei percorsi, che, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 6 ottobre, vivranno, adesso, un cambiamento. Verrà, infatti, mandata in onda l’esterna tra Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim. Quest’uscita emozionante si chiuderà a telecamere spente con un bacio.

Uomini e Donne anticipazioni 6 ottobre: Gianni Sperti non crede al bacio di Andrea Nicole e Ciprian Aftim

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni del 6 ottobre scatterà il primo bacio del trono classico 2021/2022.

L’avvicinamento avrà luogo tra Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim.

Gianni Sperti, però, avrà da ridire su questo momento dolce. Secondo l’opinionista il bacio di Ciprian Aftim è, in realtà, finto e dovuto a una esortazione ricevuta scorsa settimana da Armando Incarnato.