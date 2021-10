Ida Platano avvilisce un altro Cavaliere, Tina Cipollari sbotta: “Tu non vai bene”. Commento puntata 7 ottobre

Uomini e Donne

Nella puntata del 7 ottobre di Uomini e Donne è finita tra Ida Platano e Marcello Messina. Lite anche per Armando Incarnato

Nell’edizione 2021/2022 di Uomini e Donne, Ida Platano aveva cominciato una nuova relazione con il Cavaliere Marcello Messina. La storia sembrava promettere bene e si parlava già di sentimenti, ma, improvvisamente, è finito tutto.

I due si sono impantanati tra mille incomprensioni e Ida Platano ha finito per chiudere un’altra relazione, nella puntata del 7 ottobre del dating show.

Ida Platano e Marcello Messina ai ferri corti, interviene Tina Cipollari

A Uomini e Donne, nella puntata del 7 ottobre, Ida Platano è tornata al centro dello studio per raccontare le sue vicende amorose con Marcello Messina.

Se non avessi alzato gli occhi verso la televisione, si poteva benissimo pensare che in onda ci fossero, invece, la Dama e Riccardo Guarnieri. Tanto la discussione e il modo di fare della Dama era precisamente lo stesso. Anche le stesse singole parole di Marcello Messina erano le stesse utilizzate dal famoso ex di Ida Platano: “Ogni volta che ti sei messa a parlare di noi sei partita dal fondo, dalla cosa negativa… Un carico da novanta continuo“.

Anche Tina Cipollari ha sottolineato la somiglianza impressionante tra i due percorsi: “Tu non vai bene, hai un carattere di… Non insicura, di più…Ma svegliati… Si stanno creando le stesse problematiche“.

Il Cavaliere è già del tutto avvilito e pronto alla fuga: “Parliamo due lingue diverse… Non ci capiamo proprio“. D’altronde, Marcello Messina fa bene a scappare adesso, prima di tirarla per le lunghe come ha fatto Riccardo Guarnieri. Tanto lei è incorreggibile.

Ida Platano e Marcello Messina rompono, Armando Incarnato lascia lo studio

Oltre la lite tra Ida Platano e Marcello Messina, nella puntata di Uomini e Donne del 7 ottobre, anche Armando Incarnato ha movimentato la scena.

Quest’anno, in realtà, il Cavaliere non sta facendo grossi scivoloni, ma è sempre al centro delle polemiche, perché ormai ogni suo gesto è valutato il doppio.

Marika ha deciso di chiudere con lui, dopo averci largamente sottolineato quanto era delusa e, a quel punto, sono subito intervenuti Gianni Sperti e Graziano Amato. Lo scontro è stato, così, facilmente servito. Il Cavaliere partenopeo ha sottolineato il fatto che Graziano Amato interviene sempre nelle sue vicende e l’opinionista è andato in difesa: “Tu sei intervenuto anche sul trono di Andrea Nicole… Tu puoi farlo e lui no… Va a fare le sceneggiate va“.

Armando Incarnato ha deciso di chiudere la discussione abbandonando lo studio.