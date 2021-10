Miriana Trevisan isolata dal gruppo al GF Vip6. Pago racconta la reazione del figlio: “Voleva entrare”

Grande Fratello

Tra i concorrenti della sesta edizione di Grande Fratello Vip, c’è anche Miriana Trevisan. La showgirl ha già innescato alcune dinamiche, anche se la sua partecipazione sembra ancora un po’ in sordina.

Miriana Trevisan è stata, fin da subito, isolata dal resto del cast, soprattutto femminile e le incomprensioni ancora non sono terminate. Durante una puntata del web talk show Casa di Chi, si è parlato proprio di queste problematiche della conduttrice televisiva.

Sull’isolamento di Miriana Trevisan è intervenuto Pago, ex marito della showgirl. Il cantante ha anche raccontato il parere del figlio comune: Nicola.

Miriana affronta dei problemi al GF Vip6: ne parla Pago

Pago, concorrente del Grande Fratello Vip4, ha commentato con i giornalisti di Casa di Chi, la partecipazione della sua ex moglie Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip6. Secondo il cantante, la showgirl ha ancora delle carte da servire: “Secondo me Miriana è un pochino con il freno a mano tirato, non so come mai… So benissimo che non è facile, ma lei è molto più allegra“.

Pago ha confessato di vedere assiduamente il reality, a causa del figlio comune Nicola: “C’ho mio figlio che mi sta facendo vedere tutto“.

Pago ha anche rivelato la reazione del bambino all’isolamento della madre Miriana Trevisan dal gruppo: “Un po’ isolata… Nicola a sentire quelle frasi lì, non dico che c’è rimasto male ma voleva entrare. Mi ha detto fatti chiamare… Chiama Alfonso Signorini per favore e vai a dire qualcosa a mamma“. Il cantante ha, però, rassicurato il figlio. “Non ti preoccupare… Deve prendere confidenza con i ragazzi lì dentro… Vedrai che s’integrerà con tutti i ragazzi e starà bene“.

Sulle cause delle difficoltà di relazione dell’ex moglie ha aggiunto: “Non è solo una persona secondo me che rende la situazione abbastanza complicata per Miriana… Ha bisogno di essere chiamata… La capisco e le do tempo“.

Miriana lontana dal gruppo al GF Vip6, ma fuori dalla casa la relazione con Pago è ottima

Miriana Trevisan sta facendo il suo gioco all’interno della casa del Grande Fratello Vip6. Esperienza già vissuta dall’ex marito Pago, che ha commentato il suo isolamento dal resto del gruppo durante un’intervista.

Il cantante ha anche svelato qualche dettaglio sulla loro relazione attuale: “Invidiabile… Abbiamo dovuto superare dei problemi classici… Poi ci siamo guardati in faccia e abbiamo deciso che era il caso di rimettere tutto apposto… Avere un rapporto civile“.