Alfonso Signorini commenta le urla di Francesca Cipriani al Grande Fratello Vip: “Sembra un film porno!”

Grande Fratello

Alfonso Signorini si lascia andare a un piccante commento nel corso della diretta del Grande Fratello Vip. Di fronte all’esagerata reazione di Francesca Cipriani alla sorpresa del fidanzato, il conduttore commenta la ‘Vippona’ intenta a aprire con ferocia una porta che pare invalicabile. “Sembra un film porno!” l’istintiva reazione del conduttore osservando la scena che gli si è presentata davanti.

Francesca Cipriani: reazione esagerata alla sorpresa del fidanzato

Francesca Cipriani torna protagonista al Grande Fratello Vip con una reazione da molti giudicata esagerata.

La concorrente del reality, già la scorsa settimana, ha ricevuto una bellissima sorpresa dal fidanzato Alessandro. In passerella i due si erano rivisti dopo parecchi giorni di lontananza, ma costretti a rimanere distanti per le disposizioni anti-Covid. Una norma che la Cipriani ha faticato a rispettare, tant’è che la produzione ha dovuto farle trovare pronti due bodyguard affinché non si avvicinasse troppo al compagno.

Anche questa sera per Francesca Cipriani è in arrivo una sorpresa, non in passerella, ma questa volta nella “nave dell’amore”.

Nel nuovo spazio del reality inaugurato quest’anno, la soubrette inizia subito a cercare il suo Alessandro nella possibilità, questa volta, di guardarsi meglio negli occhi e scambiare quattro chiacchiere.

Alfonso Signorini sbotta: “Sembra un film porno!“

La ricerca disperata del fidanzato ha portato Francesca Cipriani a cercare in ogni dove, tentando di aprire porte chiuse a chiave e correndo da una stanza all’altra. Alfonso Signorini ha guardato dallo studio la scena, sino a quando si è lasciato andare ad un piccante commento diretto proprio alla sua ‘Vippona’.

La Cipriani era intenta a forzare una porta chiusa a chiave e, nel suo disperato tentativo, stava emettendo dei versi per farsi forza e cercare il suo Alessandro. Ma i ‘versetti’ da lei emessi hanno portato tutti con la mente a un discorso molto più piccante, inerente alla sfera del sesso.

“Non sfondarmi un’altra porta per carità” ha esclamato Alfonso Signorini a Francesca Cipriani. Ma, non venendo ascoltato e sentendo le continue urla disperate della concorrente, ha sbottato con irriverenza: “Sembra un film porno!“. Grande imbarazzo in studio misto agli scroscianti applausi del pubblico.

La Cipriani è stata successivamente ripresa dal conduttore, che le ha intimato di rimettersi in se stesso e tornare in salone per la diretta.