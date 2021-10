Alfonso Signorini emozionato per il gesto di Manuel Bortuzzo: “La pagina più bella”. Commozione al GF Vip

Grande Fratello

Alfonso Signorini racconta le sue emozioni a Manuel Bortuzzo, che in settimana ha camminato per la prima volta al GF Vip. "La pagina più bella" la rivelazione del conduttore al ragazzo

Manuel Bortuzzo ha emozionato tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip quando, mercoledì mattina, si è mostrato in piedi con l’aiuto dei tutori. Il gesto del ragazzo e il caloroso affetto dei compagni tengono banco nella diretta serale del reality, con il giovane nuotatore che riceve le emozionate parole di Alfonso Signorini: “La pagina più bella dei Grande Fratello che ho fatto“.

Manuel Bortuzzo in piedi al GF Vip: stupore e gioia fra i compagni

Manuel Bortuzzo ha regalato un risveglio decisamente positivo ai suoi coinquilini quando, mercoledì mattina, si è mostrato in piedi per la prima volta nella Casa del Grande Fratello Vip.

Il ragazzo, supportato da Alex Belli e Aldo Montano, con l’aiuto dei tutori e di un girello ha camminato sino alla cucina dove ha voluto dare il buongiorno a chi era già sveglio. Grande stupore tra i ‘Vipponi’, oltre a un’immensa felicità per questo piccolo ma grande gesto. E anche coloro che si stavano per svegliare e si sono diretti verso la cucina per la colazione, sono rimasti piacevolmente colpiti e hanno inondato Manuel di abbracci e baci.

Una scena bellissima e commovente, che ha fatto parlare di sé per la sua spontaneità e per il caloroso affetto dei concorrenti verso Bortuzzo. Per questo motivo, nella diretta del Grande Fratello Vip di questa sera, Alfonso Signorini ne parla direttamente con loro.

Alfonso Signorini a Manuel Bortuzzo: “La pagina più bella“

Alfonso Signorini, collegatosi con la Casa, si lascia andare a dolcissime parole su Manuel Bortuzzo: “Sono anni che conduco questo programma ma, detto senza retorica, questa è la pagina più bella dei Grande Fratello che ho fatto“. Il ragazzo spiega come sia cambiata la sua percezione della Casa quando si è alzato in piedi: “Quando sono entrato qui era enorme, quando mi sono alzato è diventata piccolissima.

È un’emozione che volevo assolutamente condividere con loro“. E, parlando del suo futuro e dell’ipotesi di ritornare a camminare, ammette di essere fiducioso: “Assolutamente sì, però sono comunque pronto in caso questo non succeda“.

Grande gioia anche da parte delle opinioniste. Sonia Bruganelli spiega: “Secondo me l’emozione che hanno provato tutti loro è direttamente proporzionale alla forza d’animo che ha Manuel. Loro erano emozionati, ma lui con la sua forza ha dato prova di una forza interiore enorme“.

Simile pensiero per Adriana Volpe: “È anche lui che protegge tutti questi ragazzi, perché dà delle pillole quotidiane di saggezza, che ti fa capire che le cose importanti della vita sono altre“.