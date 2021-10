Andrea Iannone e Lucrezia Lando pizzicati insieme: si accende il gossip in attesa di Ballando con le stelle

TV e Spettacolo

Impazza il gossip sulla presunta liaison tra Andrea Iannone e Lucrezia Lando. Il motociclista e la maestra di danza sono uno degli accoppiamenti per la nuova edizione di Ballando con le stelle, ormai prossima alla partenza. Tra sorrisi ed esercitazioni in sala prove, l’intesa cresce sempre più ed è il settimanale Gente ad averli paparazzati vicinissimi, tra abbracci e saluti amorevoli prima di prendere ognuno la propria strada.

Andrea Iannone e Lucrezia Lando: si infiamma il gossip

Andrea Iannone e Lucrezia Lando sono uno degli accoppiamenti ufficiali della prossima edizione di Ballando con le stelle.

Lo show di Rai1 condotto da Milly Carlucci prenderà il via sabato 16 ottobre e, quest’anno, la conduttrice ha voluto fare le cose in grande allestendo un cast davvero stellare. Da Al Bano a Valeria Fabrizi, da Arisa a Morgan, da Mietta a Federico Fashion Style, gli allievi della scuola di ballo di casa Rai sono pronti a mettersi in gioco in questa nuova avventura televisiva.

E, tra questi, rientra anche Andrea Iannone. Il pilota motociclistico ha risposto di sì alla chiamata di Milly Carlucci: sarà per lui un modo per testare nuove esperienze, calcando un palco così importante.

Ma nelle ultime ore il suo nome è comparso sui rotocalchi di cronaca rosa per un gossip davvero clamoroso che coinvolge anche Lucrezia Lando, sua maestra di ballo nello show.

Andrea Iannone e Lucrezia Lando paparazzati tra sorrisi e abbracci

Tra Andrea Iannone e Lucrezia Lando potrebbe essere scoppiata la scintilla. Ad ipotizzarlo sarebbero alcuni scatti pubblicati dal settimanale Gente, che ritraggono la coppia sorridente e complice all’uscita dalle prove. Sorrisi, sguardi d’intesa e alcuni baci sulla guancia per salutarsi prima di prendere ognuno la propria strada.

Si sarebbe così instaurato un grande feeling tra i due, che saranno presto protagonisti sul palco a suon di salsa, rumba e valzer. È ancora troppo presto per parlare di un sentimento: quel che è certo, però, è che tra Andrea Iannone e Lucrezia Lando qualcosa starebbe per nascere. Chissà se galeotto sarà il palco di Ballando con le stelle.

Intanto il motociclista ha condiviso su Instagram uno scatto che lo ritrae assieme a Lucrezia Lando. “I sorrisi vengono, i passi meno” il messaggio ai followers, che testimonia come la mole di lavoro per diventare un ballerino provetto sia ancora ingente.

Restano però i sorrisi al fianco della sua insegnante di danza.