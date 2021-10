EuroJackpot: l’estrazione della combinazione vincente del concorso di oggi venerdì 8 ottobre 2021

Eurojackpot

Secondo venerdì del mese di ottobre in compagnia della combinazione vincente dell’EuroJackpot che torna per la seconda volta venerdì 8 ottobre 2021. Sempre nella giornata di oggi, avverrà come ogni giorno l’estrazione del Million day, a partire dalle ore 19.

La più famosa e ricca lotteria d’Europa continua a far sognare i tanti giocatori sparsi per il continente dopo la sensazionale vincita verificatasi settimana scorsa che ha regalato ad un fortunato vincitore ben 22 milioni di euro. 7 numeri da estrarre nel nuovo appuntamento che come al solito si terrà in diretta dalle ore 21:00 di questa sera.

Tutte le estrazioni che avvengono dal lunedì alla domenica:

EuroJackpot: le vincite messa a segno in ongi singola nazione che prende parte alle estrazioni della lotteria

Da quando il gioco è stato istituito nell’ormai lontano 2012 è partita la caccia al 5+2 in grado di regalare il montepremi milionario dell’EuroJackpot.

Da tutte le 18 nazioni (che ricordiamo sono Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia) è possibile partecipare all’estrazione completando una giocata valida entro le ore 21:00 del venerdì di estrazione, per concorrere a vinvere i ricchi premi della lotteria.

La caccia al ricco monteprei continuerà anche oggi venerdì 30 luglio 2021 con i giocatori dei 18 paesi pronti a centrare il 5+2 tanto sperato. In attesa di conoscere quali sono i numeri estratti che compongono la combinazione vincente di oggi in grado di regalare il montepremi più alto d’Europa, vediamo insieme quante sono le vincite più alte realizzate nel gioco, partendo dall’Italia che nella sua storia ha conquistato il primo premio 3 volte.

Ecco la lista dei 18 paesi europei che partecipano alle estrazioni dell’EuroJackpot e quante volte sono riuscite ad accaparrarsi i punti più alti:

Nazioni 5+2 5+1 5+0 ITALIA 3 56 92 FINLANDIA 18 179 295 GERMANIA 46 795 1.254 OLANDA 2 28 41 DANIMARCA 8 130 213 ESTONIA 0 15 18 SLOVENIA 2 17 35 SPAGNA 4 54 80 SVEZIA 5 48 77 NORVEGIA 5 55 96 CROAZIA 1 18 52 ISLANDA 0 7 7 LETTONIA 0 3 3 LITUANIA 0 6 7 UNGHERIA 3 33 45 REPUBBLICA CECA 2 29 39 SLOVACCHIA 2 26 36 POLONIA 1 23 47

EuroJackpot: come partecipare all’estrazione

Giocare con le estrazioni dell’EuroJackpot è semplice: basta scegliere la propria combinazione di composta da 5 numeri, che vanno dal numero 1 al numero 50, e 2 Euronumeri, che invece vanno dal numero 1 al numero 10, ed infine compilare una schedina dal costo minimo di 2 euro mettendo a segno la giocata direttamente in ricevitoria oppure effettuandola da remoto.

Una volta messa a segno la propria giocata Eurojackpot da la possibilità a partecipare all’estrazione e di poter vincere grazie alla presenza di ben 12 categorie di vincita, che vanno dal 5+2 al 2+1.

I fortunati giocatori che riescono a mettere a segno il tanto sognato 5+2 avranno la fortuna di vincere il montepremi milionario messo in palio dal gioco.

È bene ricordare infatti che il jackpot di questa lotteria rimane sempre milionario, anche se nell’estrazione precedente ci dovesse essere qualche giocatore in grado di portarsi a casa la somma del primo premio.

Attenzione: se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo ed anche alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 16:00