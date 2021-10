Lite tra Dame a Uomini e Donne, Marika attacca Ida Platano: “Ti brucia”. Commento puntata 8 ottobre

Uomini e Donne

Nella puntata dell’8 ottobre di Uomini e Donne è andata in onda una vera e propria lite tra donne, come non ne vedevamo da un po’ di tempo. Marika ha attaccato Ida Platano, dopo delle dichiarazioni scottanti della Dama. In mezzo alla bufera si è trovato anche Armando Incarnato.

Marika e Ida Platano litigano a Uomini e Donne

Povero Armando Incarnato! Che brutto anno è quest’edizione 2021/2022 di Uomini e Donne per lui. Gli altri Cavalieri lo attaccano per emergere, Gianni Sperti continua a non apprezzato, Ida Platano ogni tanto lo mette in mezzo e, ora, le donne lo evitano.

Come Jessica, che non fa altro che ripetere quanto non lo vuole: “Non ho questa grande attrazione fisica nei suoi confronti… Comunque non cambio la mia idea… Non ho intenzione di sentirlo“. Lui sembra sempre più smarrito, fa quasi tenerezza: “Neanch’io l’avevo capito. Mi sembra un gioco… Un palo qua un palo là“.

Ma l’uragano Ida Platano ha messo l’ulteriore carico nella sua situazione già difficile, accusando Marika di essere finta. La Dama ha raccontato di aver origliato una telefonata compromettente tra Marika e la madre.

A Uomini e Donne, è nata così una lite tra donne, Marika ha lanciato delle stoccate a Ida Platano. Un putiferio incredibile, che ha sfinito Armando Incarnato: “Io mi sono stancato“.

Marika ha provato a difendersi, ipotizzando una seconda motivazione, alla base della confessione di Ida Platano: “Ti brucia… Tu sei arrabbiata perché Marcello mi ha chiesto il numero?“. Ma il punto è che lei è veramente fintissima, al di là delle cause che hanno smosso l’ira di Ida Platano. Tina Cipollari ha, infatti, sintetizzato il tutto: “Armando è diventato un po’ il capro espiatorio di tutte… Marika è un bluff… Vatti a vergognare, vai“.

Lite tra Marika e Ida Platano a Uomini e Donne, nel trono classico, invece, scatta la gelosia per Roberta Ilaria Giusti

Stranamente nella puntata dell’8 ottobre di Uomini e Donne, non è stata chiamata subito a centro studio Andrea Nicole Conte, ma l’altra tronista Roberta Ilaria Giusti. La ragazza, però, non convince. Sembra la classica tronista che crede di essere la più bella e tratta a pesci in faccia i corteggiatori: “Innanzitutto devi stà sereno“. Così ha fatto anche oggi con Luca, anche se il ragazzo ha dimostrato, finalmente, interesse e gelosia: “Che mi piace lo sanno pure le sedie… Ho solo lei dentro la testa“.

Dopo la lite tra Marika e Ida Platano sono andate in onda le sue esterne, ma la tronista non sembra coinvolta. Meglio che Roberta Ilaria Giusti scenda un po’ dal piedistallo, prima di cascarci.