Netflix: arrivati il trailer e la data di uscita di Strappare Lungo i Bordi, la serie tv di Zerocalcare

Netflix è pronto a svelare ai tanti fun del fumettista italiano la serie tv che racconta lo strano viaggio fatto dal suo iconico personaggio con Sarah e Secco. Strappare Lungo i Bordi è la prima fatica in termini di serie televisive di Zerocalcare, pseudonimo di Michele Rech, astro del fumetto nostrano che vanta pù di un milione di copie vendute con i suoi libri. L’attesa prima stagione della sua serie tv arriverà presto sul catalogo di Netflix che ha pubblicato il primo trailer ufficiale e la data di sbarco sulla piattaforma. Tutto quello che c’è da sapere su Strappare Lungo i Bordi.

Strappare Lungo i Bordi: il trailer ufficiale rilasciato da Netflix

Oggi venerdì 8 ottobre 2021 Netflix ha riservato una grande notizia per gli amanti dei fumetti italiani ed in particolare per i fan di Zerocalcare.

A circa un anno di distanza dalla notizia della collaborazione con il colosso dello streaming, quando lo stesso fumettista annunciò una serie in arrivo per la piattaforma, arriva il primo trailer ufficiale di Strappare Lungo i Bordi la prima fatica che porterà il fumettista romano sul piccolo schermo.

I suoi tanti fan potranno ammirare le avventure del suo alter ego fumettoso Zerocalcare alle prese con un viaggio fatto al fianco dei famosi personaggi di Sarah e Secco, già comparsi in svariati suoi libri al pari di Amico Cinghiale e Armadillo che sicuramente non mancheranno all’appello. Questa volta il fumettista ci porta a vivere le imprese del trio con “un sacco di cose in mezzo che sembrano scollegate ma non lo sono”, come lui stesso racconta con la sua voce narrante nel trailer.

Strappare Lungo i Bordi: la data del rilascio su Netflix

Strappare Lungo i Bordi arriverà presto su Netflix come anticipato proprio dalla piattaforma sul finire del trailer rilasciato quest’oggi.

I tanti fan e gli innumerevoli abbonati del catalogo potranno godere della serie d’animazione a partire dal 17 novembre 2021 quando faranno il loro debutto le puntate.