Verissimo, le anticipazioni: gli ospiti della di Silvia Toffanin nell’appuntamento di sabato 9 ottobre

Questa settimana Verissimo è pronto ad andare in onda con un solo appuntamento a causa del cambio di programmazione voluto da Canale5 che colpisce direttamente lo show di Silvia Toffanin. L’unico appuntamento è fissato come sempre su Canale5 alle ore 16:30 di sabato 9 ottobre 2021 quando la conduttrice aprirà di nuovo il suo studio agli intensi racconti degli ospiti che andranno a trovarla per raccontarsi a cuore aperto. Tutti gli ospiti di Silvia Toffanin nella puntata in onda sabato 9 ottobre su Canale5.

Gli ospiti di Verissimo nella puntata di sabato 9 ottobre 2021

Il programma Verissimo torna su Canale5 con il suo unico appuntamento settimanale sabato 9 ottobre 2021 che metterà Silvia Toffanin di fronte a tanti nuovi attesissimi ospiti.

La conduttrice farà compagnia al pubblico come sempre a partire dalle ore 16:30 quando prenderanno il via le sue consuete interviste.

La conduttrice aprirà lo studio a due volti noti di Canale5 che stanno conquistando il pubblico ogni sabato durante la prima serata. A fare compagnia a Silvia Toffanin ci saranno infatti Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, i due sportivi che si sono reinventati in maniera vincenti come co-conduttori di Tú sí que vales.

Subito dopo sarà presente in studio l’attrice Laura Torrisi per raccontare la sua carriera, dagli inizia al Grande Fratello fino all’amore con Pieraccioni, passando per il suo ruolo di mamma e la nuova avventura come scrittrice.

Nel pomeriggio di Verissimo arriverà a fare compagnia al pubblico anche un calciatore che tanto ci hanno fatto sognare questa estate con le sue gesta vincenti in campo. Leonardo Spinazzola racconterà la sua particolare estate da neo Campione d’Europa nel quale però ha subito un duro infortunio che lo sta tenendo lontano dai campi da parecchio tempo.

Ed ancora si parlerà della intensa storia di Carlo Acutis attraverso le parole di sua mamma ed infine sarà ospite anche Eseosa Fostine Desalu, detto Fausto, fresco campione Olimpico e componente della storica staffetta 4 per 100.

Verissimo non andrà in onda domenica 10 ottobre 2021

Il programma di Silvia Toffanin questa settimana non andrà in onda con il consueto doppio appuntamento del sabato e della domenica, andando in onda soltanto nello slot del sabato pomeriggio.

Domenica 10 ottobre la trasmissione non andrà in onda a causa di un cambio programmazione di Canale5 che non vuole mettere Verissimo contro una partita della Nazionale di Calcio che andrà in onda proprio domenica pomeriggio si Rai1.