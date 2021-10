Vivere: la trama ed il cast del film con Micaela Ramazzotti in onda venerdì 8 ottobre 2021 su Rai3

TV e Spettacolo

La proposta di Rai3 per venerdì 8 ottobre 2021 è un film che porta sugli schermi la storia di una comune famiglia italiana che sta attraversando un periodo di crisi tra gli impegni del capofamiglia, avvezzo a qualche tradimento, e la moglie ormai stanca della difficile condizione di salute della loro piccola figlia. Il film Vivere va in onda sul terzo canale della televisione pubblica a partire dalle ore 21:20 circa. Leggi la trama ed il cast del film in onda su Rai3.

Vivere: il cast e le curiosità della pellicola

Vivere è un film del 2019 diretto da Francesca Archibugi presentato fuori concorso alla 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

La regista e sceneggiatrice italiana è qui alla sua ultima fatica che ricalca bene la cifra stilistica intima ma allo stesso tempo intensa già trovata in suo altri film come Il grande cocomero e Questione di cuore oltre che all’attenzione dimostrata nella scrittura del film di Paolo Virzì dal titolo La pazza gioia.

Il cast di attori della pellicola è capitanato da Micaela Ramazzotti che interpreta qui Susi, con Adriano Giannini a prendere i panni del marito Luca.

Figurano nel cast anche Massimo Ghini, Marcello Fonte ed Enrico Montesano.

Vivere: la trama del film in onda su Rai3

La famiglia Attorre è una famiglia comune della periferia romana ed è composta da Susi, insegnante di danza, Luca, un giornalista free-lance troppo spesso attratto dalle tentazioni del tradimento, e la loro figlia Lucilla, bimba di sei anni affetta da asma.

La famiglia vive un periodo di scarso equilibrio per via sia degli impegni lavorativi dei due genitori che per le condizioni di salute di Lucilla che ne un genitore ne l’altro riescono a gestire per bene.

Il tutto verrà amplificato e portato allo stremo quando alla famiglia si aggiunge l’arrivo di una ragazza straniera giunta in italia per fare la ragazza alla pari. Sarà la goccia che farà traboccare il vaso.