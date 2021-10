Amedeo Goria di nuovo padre, lo scopre in diretta al GF Vip: la reazione alle foto sospette di Vera Miales

Grande Fratello

Amedeo Goria sta per diventare di nuovo padre: è questa la bomba sganciata durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. La notizia era arrivata da una serie di foto sospette mostrate da Barbara D’Urso e ora è arrivata anche al concorrente della Casa, ex di Maria Teresa Ruta. Dopo la puntata, la sua reazione è tutt’altro che gioiosa.

GF Vip, Amedeo Goria scopre in diretta che Vera Miales sarebbe incinta

Grande sorpresa per Amedeo Goria durante l’ultima puntata del GF Vip.

Il padre di Guenda ed ex marito di Maria Teresa Ruta è infatti venuto a sapere della presunta gravidanza della fidanzata Vera Miales, quella da cui si è dichiarato single al momento di entrare nella Casa. Lei, invece, tramite un post sui social ha promesso “grandi novità” e da molti è stato inteso proprio come un annuncio mascherato dell’arrivo di un figlio. Ieri sera Alfonso Signorini ha mostrato al suo concorrente vip il servizio di Barbara D’Urso in cui viene mostrato l’accenno di una pancia sospetta della Miales e la reazione dell’uomo è stata di puro shock.

Mentre gli altri inquilini si sono complimentati facendogli anche un applauso, Amedeo Goria è stato molto freddo nella reazione: “Non so nulla, non ho avuto contatti, è tanto che non ci incontriamo“.

Di fronte ai dubbi del conduttore, ha poi spiegato che saranno 35-40 giorni che non ha contatti con Vera, ma i tempi quadrerebbero comunque. “Ho qualche dubbio, stavamo abbastanza attenti. Però tutto è possibile. Saluto Vera, la abbraccio e le do un grande bacio” ha poi aggiunto, stupendo parecchio concorrenti, opinionisti e lo stesso Signorini.

Amedeo Goria padre, la confessione dopo la diretta del GF Vip

La questione non si è chiusa lì, perchè la vera reazione di Amedeo Goria sarebbe arrivata solo finita la diretta.

Nel post puntata il giornalista si è detto infatti preoccupato parlando con Jo Squillo: “Io ho 67 anni, non me la sento di essere papà di un bambino di 1 anno. Sarei un nonno. L’ho sentita il 10/11 settembre e non mi ha detto nulla. Domani chiederò di avere un confronto telefonico con lei” ha annunciato.

La preoccupazione è anche per il resto della sua famiglia: “Immagino però Guenda, che già non vedeva benissimo Vera. E poi Maria Teresa, prima l’ho vista ma non mi ha potuto dire niente. Lei ora è un po’ fuori da tutto“.

Il riferimento è all’incontro-scontro avuto con l’ex moglie nella Casa, dove si è presentata per puntualizzare alcune cose: “Hai detto che forse noi non abbiamo un rapporto più così stretto forse perché Roberto è geloso e mi condiziona. Roberto è geloso ma non di te”. Poi ha anche aggiunto, tagliente: “Se da 20 anni non ci frequentiamo così tanto forse qualcuno avrà oggi capito perché. […] Parla più come il giornalista che sei, e certe cose non raccontarle, soprattutto se i nostri figli non lo sanno“.