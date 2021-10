Crolla la scenografia durante uno spettacolo. Ballerino del Bolshoi muore mentre si trova sul palco

Cronaca dal Mondo

Un ballerino del teatro Bolshoi è morto in scena durante uno spettacolo. È accaduto durante una prima serata dell’opera russa Sadko, in scena sabato sera. La tragica morte è stata confermata dal teatro stesso dopo aver evacuato la sala.

Alcuni spettatori hanno raccontato l’accaduto su Telgram, in alcune chat, affermando che all’inizio, dopo aver visto il sangue, hanno creduto che si trattasse di un trucco scenico. Non è la prima morte in scena per il teatro Bolshoi, l’ultima risale al luglio del 2013, quando un violinista è caduto all’interno del vano dell’orchestra.

Ballerino muore in scena schiacciato dalla scenografia

Una serata drammatica per il teatro Bolshoi, durante una prima in scena sabato sera nel più famoso teatro di Mosca, un ballerino è morto a seguito di un tragico incidente.

La vittima aveva 37 anni, ma il suo nome non è stato ancora divulgato dalle autorità; come riferisce The Guardian, l’uomo è morto durante la messa in scena dell’opera del compositore russo Nikolai Rimsky-Korsakov, Sadko.

La causa del decesso del ballerino del Bolshoi

Al momento sono diverse le indescrezioni sulla causa della morte del ballerino.

L’incidente si sarebbe verificato durante un cambio di scena: secondo l’agenzia Interfax, il ballerino sarebbe rimasto schiacciato da una scenografia durante un cambio di scenario. Altre fonti hanno invece riferito alle agenzie stampa RIA e TASS che il 37enne sarebbe rimasto schiacciato da calcinacci caduti dal soffitto.

Il comunicato del teatro Bolshoi sulla morte del ballerino

Il teatro Bolshoi ha comunque confermato la morte del ballerino 37enne, sempre l’agenzia Interfax ha riportato il comunicato rilasciato dal teatro, che cita: “L’opera è stata immediata fermata e il pubblico è stato fatto uscire dalla struttura“.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la polizia, che al momento starebbe indagando sulle cause del deceso. A raccontare per primi l’accaduto sui social sono stati gli stessi spettatori, poi è arrivata la conferma delle autorità.