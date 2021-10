Laura Torrisi tra amore e vita privata: la storia con Leonardo Pieraccioni e il sentimento per Luca Betti

Gossip

Laura Torrisi è conosciuta al grande pubblico, oltre alle pellicole che l’hanno vista protagonista al cinema e in tv, anche per il suo legame con Leonardo Pieraccioni. La coppia si è lasciata nel 2014 ma, nonostante la delusione vissuta, l’attrice non ha mai smesso di credere nell’amore. Ad oggi, infatti, è felicemente fidanzata con Luca Betti, imprenditore e pilota automobilistico con il quale fa coppia fissa dal 2017.

Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni: 7 anni d’amore e la nascita della figlia Martina

Laura Torrisi è diventata, nel corso degli anni, una delle attrici più affermate del cinema e della televisione italiana.

Protagonista di numerose pellicole e serie di successo, da L’onore e il rispetto a Le tre rose di Eva, l’attrice è diventata chiacchieratissima con il tempo anche per la sua lunga storia d’amore al fianco di Leonardo Pieraccioni. La coppia di colleghi si fidanzò nel 2007, lo stesso anno che vide la Torrisi protagonista di Una moglie bellissima, pellicola con alla regia proprio il divertente attore toscano.

Dal 2007 la coppia ha sempre fatto coppia fissa, smentendo ogni volta le voci di crisi e, anzi, rinnovando anno dopo anno la loro storia d’amore.

Il 13 dicembre del 2010 è nato il primo e unico frutto dell’amore: la figlia Martina. La coppia, nel corso del tempo, è però incappata in una crisi che li ha portati, consensualmente e di comune accordo, a lasciarsi nel 2014.

Laura Torrisi e la storia d’amore con Luca Betti: dal 2017 ad oggi

Laura Torrisi, nonostante la sofferta quanto insperata fine della love story con Leonardo Pieraccioni, non ha però mai smesso di credere nell’amore e nella possibilità di ritornare a sorridere.

Nel 2017, 3 anni dopo la rottura con l’attore toscano, la Torrisi si è fidanzata con Luca Betti, pilota automobilistico, imprenditore e noto volto televisivo. Nel 1998 ha debuttato nel mondo del rally e, l’anno successivo, diventa Campione Italiano Under 23.

La storia d’amore tra Laura Torrisi e Luca Betti prosegue ancora oggi, nonostante diverse voci di crisi abbiano rischiato di minare la loro relazione. Nonostante i gossip su di loro, la coppia ha fortificato il proprio rapporto nel corso degli anni e, ad oggi, sono una delle coppie più innamorate dello showbiz.