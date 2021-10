Massimiliano Rosolino e Federica Pellegrini ai ferri corti, l’attacco della Divina: “A qualcuno rode il c**o”

Gossip

Massimiliano Rosolino e Federica Pellegrini sono protagonisti di un duro botta e risposta a distanza: c’è maretta tra i due assi del nuoto. Il campione, intervistato dal Corriere della Sera, ha smentito ogni voce inerente a un flirt del passato con la Divina e ha voluto attaccarla per essere stata sempre posta su un piedistallo. Pungente la replica social della Pellegrini, che su Instagram lancia una frecciatina al collega.

Massimiliano Rosolino e Federica Pellegrini: tensione a distanza

Tra Massimiliano Rosolino e Federica Pellegrini si respira aria di tensione a distanza, complici alcune dichiarazioni fatte dal campione in un’intervista al Corriere della Sera.

Al quotidiano Rosolino ha ripercorso la sua carriera, toccando inevitabilmente anche l’argomento legato ai successi sportivi della Divina. In primis ha voluto specificare come, in passato, non ci sia stato alcun flirt con la collega. “È una leggenda metropolitana” il commento del nuotatore.

Massimiliano Rosolino tuttavia non si è limitato a questa semplice precisazione, ma ha lanciato una neanche troppo velata frecciatina a Federica Pellegrini.

Parlando del comportamento della collega, troppo spesso finito nel mirino delle critiche per un fare giudicato arrogante e presuntuoso, il campione l’ha stuzzicata con un commento al veleno: “Fede o la ami o la odi. Io preferisco valutarla solo dal punto di vista tecnico, ma è sempre stata collocata su un piedistallo. Ci sta sopra ancora adesso, diciamo la verità“.

La reazione di Federica Pellegrini: “A qualcuno rode il c**o“

Le parole di Massimiliano Rosolino hanno subito trovato la replica di Federica Pellegrini. Attraverso alcune Instagram stories, la Divina del nuoto ha lanciato una frecciatina dietro l’altra non nominando direttamente il collega: “Buongiorno gente.

E da quanto leggo sui giornali a qualcuno rode il c**o. Buongiorno“. Un commento al veleno cui ha fatto seguito un’altra stilettata: “Comunque, se vogliamo fare i paladini della giustizia, almeno diciamo le cose esatte“.

Non v’è certezza che la frecciatina sia stata indirizzata realmente a Massimiliano Rosolino. Ma, stando alle recenti dichiarazioni del campione sul suo conto, è altamente probabile che la Divina ce l’abbia avuta con lui. E abbia voluto manifestare il proprio fastidio sui social per alcune dichiarazioni considerate false da parte del collega.

Una querelle tra due assi del nuoto destinata ad avere un seguito.