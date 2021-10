Stanlio & Ollio: sabato 9 ottobre 2021 arriva su Rai1 il film sullo storico duo comico

TV e Spettacolo

Il film che racconta lo storico duo arriva su Rai1 in prima serata sabato 9 ottobre 2021 a aprtire dalle ore 21:30 circa.

La proposta di Rai1 per la prima serata di sabato 9 ottobre 2021 è la messa in onda di un film che racconta una sfumatura mai colta di uno dei duo comici più noti nella storia del cinema. Il film Stanlio & Ollio mostra il rapporto dei due attori durante una intensa tournée teatrale che metterà a dura prova sia la loro professione, dopo i lontani fasti del passato, ed anche la loro longeva amicizia. L’appuntamento è segnato in agenda a partire dalle ore 21:30 circa sul primo canale. La trama ed il cast del film.

Stanlio & Ollio: il cast e le curiosità della pellicola

Stanlio & Ollio è un film del 2018 diretto da Jon S.

Baird ed ispirato al libro Laurel & Hardy – The British Tours scritto da A. J. Marriot. La pellicola narra le vicende del celebre duo comico Stanlio e Ollio durante uno storico tour che li portò in giro per i teatri nel 1953

I due protagonisti sono interpretati da Steve Coogan, noto per il film da lui scritto ed interpretato Philomena e qui nei panni di Stan Laurel, mentre l’attore navigato John C. Reilly interpreta Oliver Hardy. Al loro fianco un corollario di personaggi secondari che accompagnano le vicende del noto duo ed interpretati dagli attori Shirley Henderson, Danny Huston e Nina Arianda.

Stanlio & Ollio: la trama del film in onda su Rai1

Sedici anni dopo i grandi fasti del loro cinema, Stanlio e Ollio si trovano ad affrontare un lunga tournée teatrale durante la quale dovranno fare i conti sia con il loro passato che con il futuro del duo comico. I due infatti non vivono della stessa fama di un tempo a causa della televisione che sta sconvolgendo il mondo dello spettacolo, diviso tra il cinema ed il teatro, nonostante siano ancora due volti apprezzati della risata.

Il tour diventa l’occasione per fare un viaggio si nei teatri ma anche dentro di loro, alla ricerca di quella verve messa da parte e di una amicizia che inizia a scricchiolare per i diversi punti di vista dei due artisti.