Tale e quale show e la presunta rissa tra concorrenti dietro le quinte: interviene il cast, tutta la verità

TV e Spettacolo

Ciro Priello e il cast di Tale e quale show rispondono alle voci legate a una presunta rissa avvenuta dietro le quinte. I concorrenti rivelano come sarebbero andate realmente le cose

Su Tale e quale show sono recentemente circolate alcune voci circa un’ipotetica rissa tra concorrenti, avvenuta dietro le quinte. Se sul palco l’armonia tra i componenti del cast regna sovrana, nel privato non tutto funzionerebbe alla perfezione. Ad intervenire sulla questione è stato Ciro Priello che, in due Instagram stories circondato dai suoi compagni di viaggio, rivela come sarebbero andate realmente le cose.

Tale e quale show e le voci sulla rissa tra concorrenti

Tale e quale show da qualche giorno è finito al centro dell’attenzione per questioni non direttamente inerenti alle dinamiche di puntata, bensì per un clamoroso retroscena sul cast.

Stando ad alcune voci che sono recentemente circolate, nel dietro le quinte del programma di Carlo Conti sarebbe scoppiata una lite tra i concorrenti. I fatti risalirebbero alla puntata dello scorso 1 ottobre, nel momento in cui i protagonisti sono tenuti a regalare 5 punti a uno dei loro compagni per la loro performance canora.

Al termine di quella puntata, in particolare, dietro le quinte sarebbe scoppiata una piccola lite poiché alcuni imitatori si sarebbero messi d’accordo per scambiarsi i 5 punti.

Il clima di tensione che si sarebbe respirato dopo la diretta è finito sulla bocca di tutti, ma sono gli stessi protagonisti ad aver voluto mettere le cose in chiaro.

Ciro Priello e il cast intervengono sulla vicenda: la verità

È Ciro Priello, membro dei The Jackal e uno degli imitatori di questa edizione, ad aver voluto pubblicare due Instagram stories per chiarire questo fatto e smentire tutto quanto è stato detto. “Sono usciti degli articoli sulle risse, sulle liti… Ecco questo non è vero: siamo un gruppo unito, vero?

” domanda l’attore ai suoi compagni di viaggio attorno a lui. Tutti confermano con il sorriso che nessuna rissa è avvenuta e che il clima è disteso. Successivamente Dennis Fantina si avvicina a Priello e interviene sulla vicenda: “Sì, stavo giusto dicendo…“. E Ciro Priello lo interrompe inscenando una ironica lite, cui partecipano anche gli altri concorrenti.

Il cast ha così smentito ogni voce su possibili ruggini tra di loro, confermando che il feeling cresce di puntata in puntata e che non ci sarebbe alcun motivo per venire allo scontro. Carlo Conti può così gioire per l’armonia creata e procedere con il suo Tale e quale show nel segno della leggerezza.