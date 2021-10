Vice – L’uomo nell’ombra: cast, trama e trailer del film con un irriconoscibile Christian Bale su Rai3

TV e Spettacolo

La proposta di Rai3 per la prima serata di sabato 9 ottobre 2021 è un film che racconta la storia politica di Dick Cheney, uomo discreto e riservato con un passato contorto per l’abuso di alcol, che fu in grado di compiere una ascesa in grado di portarlo al cospetto del Presidente degli Stati Uniti d’America. Il film Vice – L’uomo nell’ombra va in onda sul terzo canale a partire dalle ore 21:45. La trama ed il cast del film che vede Christian Bale come protagonista.

Vice – L’uomo nell’ombra: il cast della pellicola

Vice – L’uomo nell’ombra (dal solo titolo di Vice in lingua originale) è un film del 2018 scritto e diretto da Adam McKay, il regista che si è fatto conoscere ed apprezzare dal mondo intero per la pellicola La grande scommessa del 2015.

La storia narrata nella pellicola segue la storia di Dick Cheney, interpretato da un irriconoscibile Christian Bale, raccontando la sua lunga ed inesorabile carriera politica che lo portò ad essere vicepresidente degli Stati Uniti d’America. Al fianco dell’attore statunitense troviamo altri grandi interpreti del cinema a stelle e strisce come l’attrice Amy Adams, il conosciuto comico ed attore Steve Carell oltre all’interprete Sam Rockwell.

Vice – L’uomo nell’ombra: la trama del film

La storia di Dick Cheney arriva sul grande schermo raccontata in un film intenso ed a tratti intimo, che part da un passato da alcolista che lo ha segnato nell’animo ma non ne ha scalfito l’ambizione. Proprio per colpa di questo problema abbandonò gli studi per lavorare come un semplice operaio.

Spinto dalla moglie a cambiare vita prende in mano le redini del gioco e si rende protagonista di una scalata storica verso la vicepresidenza degli U.S.A..

Partito come stagista nello staff di Nixon lavorò anche con il presidente Ford prima di confermare il suo incarico per 5 mandati ed arrivare al cospetto di George Bush Senior in qualità di vice.