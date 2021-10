Alessandra Mussolini annuncia “vendetta” a Selvaggia Lucarelli: l’annuncio in attesa di Ballando con le stelle

Programmi TV

Alessandra Mussolini torna a Ballando con le stelle dopo la partecipazione dello scorso anno in qualità di concorrente. A Domenica In Milly Carlucci rivela che è stato pensato per lei un ruolo speciale, e in studio la stessa Mussolini annuncia “vendetta” a Selvaggia Lucarelli presente in video-collegamento. “Farò un macello” il suo commento alla severa giudice del talent show di Rai1.

Alessandra Mussolini torna a Ballando sotto una nuova veste

Ballando con le stelle si appresta a tornare in onda su Rai1 con la sua nuova edizione, che comincerà sabato 18 ottobre.

Milly Carlucci presenta la nuova stagione nello studio di Domenica In, che quest’oggi va in onda con una breve ma speciale puntata dedicata al ritorno di Ballando. La Carlucci racconta a Mara Venier le novità della nuova edizione e, in studio con lei, è presente anche Alessandra Mussolini. Lo scorso anno è stata concorrente del talent show, diventando uno dei volti più chiacchierati soprattutto per i suoi costanti battibecchi con la severissima Selvaggia Lucarelli.

Quest’anno, però, per Alessandra Mussolini è stato pensato un ruolo speciale per il suo gran ritorno nel cast.

Milly Carlucci lancia lo scoop a Domenica In: “Accanto alla postazione dei giudici abbiamo la postazione dei commentatori a bordo campo. Confermatissimi Alberto Matano e Roberta Bruzzone, ma lei diventa una voce interessante perché lei Ballando l’ha fatto. Lei ha sofferto sulla sua pelle“. La conduttrice ricorda così il ciclo di sofferenza subito dalla Mussolini quando è stata concorrente la scorsa edizione, spesso finita nello spietato mirino dei giudici.

Alessandra Mussolini a Selvaggia Lucarelli: “Vendetta postuma“

A Domenica In si ricompone la coppia Selvaggia Lucarelli/Alessandra Mussolini: la prima in video-collegamento, la seconda in studio.

E, ascoltando le parole della Carlucci sul suo conto, la Mussolini si rivolge direttamente alla giudice: “Selvaggia, hai capito?“. Mara Venier le chiede: “Ti toglierai dei sassolini?“, cui ha fatto seguito la pronta risposta dell’ex concorrente alla nemica-amica in giuria: “Sarà una vendetta un po’ postuma, poi deciderà Milly, ma farò un macello“.

Alessandra Mussolini promette dunque scintille, pur commentando ironicamente il controverso rapporto con la Lucarelli.

“Ho capito, però sembrava una minaccia fisica” il commento della giudice alla sete di “vendetta” dell’ex concorrente. La Mussolini chiude il siparietto con parole che stemperano le tensioni: “Non ce l’ho con lei, io la adoro e abbiamo fatto pace“.