The Expanse 6: arriva il trailer della stagione conclusiva che svela la data di uscita su Prime video

A margine del New York Comic Con sono arrivate le prime immagine di The Expanse 6, la stagione finale della serie televisiva ci genere sci-fi.

Amazon Prime Video ha diffuso il primo trailer ufficiale dell’attesissima ultima stagione di The Expanse, la serie statunitense di fantascienza sviluppata da Mark Fergus e Hawk Ostby e basata sull’omonima serie letteraria. Le prime immagini della sesta stagione sono state svelate durante il New York Comic Con quando insieme ad un breve video è stata anche rivelata la data di uscita della serie che la piattaforma di streaming ha ritirato su dopo la cancellazione avvenuta nel 2018 che fece imbufalire molti fan. Ecco quello che c’è da sapere sul trailer di The Expanse 6 e sulla trama della stagione finale.

Amazon Prime Video: il trailer della sesta stagione di The Expanse e la data di uscita

The Expanse è l’acclamata serie televisiva di Amazon Prime Video ambientata in un lontano futuro in cui l’umanità ha esteso le proprie mire di potere fino all’intero sistema solare colonizzando gli altri pianeti e mettendo in guerra la popolazione della Terra, con quella di Marte e di altri corpi celesti della galassia. Ed ora per i tanti fan del prodotto è arrivato il momento di scoprire come finirà questa battaglia intergalattica che mischia il passato con il futuro in un presente fatto di guerre interstellari.

In questi giorni sono state rilasciate nel primo trailer ufficiale le prime immagine della sesta stagione della serie, quella che nelle intenzioni degli sceneggiatori sarà anche l’ultima. Il breve filmato ha anche svelato anche quella che sarà la data di arrivo delle 6 puntate su Amazon Prime Video con il primo episodio che sbarcherà sul catalogo il 10 dicembre 2021 mentre l’ultima attesissima puntata svelerà il finale il 14 gennaio 2022.

The Expanse 6: la trama della stagione finale

La stagione finale della serie televisiva vedrà la fine della guerra che sta imperversando nel sistema solare quando si scoprirà cosa hanno portato gli attacchi di Marko Inaros alla Terra ed a Marte.

Di contro l’equipaggio della Rocinante sarà allo sbaraglio e tenterà l’ultima disperata azione per riportare le sorti del conflitto dalla propria parte. L’equipaggio potrebbe però contare sull’aiuto insperato di Drummer e di quello che resta della sua famiglia dopo il tradimento fatto ai danni di Marco Inaros.