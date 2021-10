Viaggio nell’isola misteriosa: trama, cast e trailer del film in onda su Italia1 domenica 10 ottobre

TV e Spettacolo

Dwayne Jhonson e Josh Hutcherson sono i protagonisti del film in arrivo sul Italia1 che mette in scena le avventure tratte da un romanzo di Jules Verne.

Nella prima serata di domenica 10 ottobre arriva su Italia1 un film che mischia bene il genere dell’avventura con quello della fantascienza in un racconto tratto da un romanzo di Jules Verne. La pellicola Viaggio nell’isola misteriosa porta su schermo la storia di un ragazzo di nome Sean Anderson che nel tentativo di decifrare un messaggi segreto del suo scomparso nonno finisce per mettersi sulle tracce dello stesso su di un’isola misteriosa con una squadra molto improbabile. La trama ed il cast del film in onda domenica 10 ottobre 2021 su Italia1 a partire dalle ore 21:20 circa.

Viaggio nell’isola misteriosa: il cast e le curiosità sulla pellicola

Viaggio nell’isola misteriosa (in lingua originale dal titolo di Journey 2: The Mysterious Island) è un film del 2012 diretto dal regista canadese Brad Peyton.

È il seguito della pellicola uscita nel 2008 dal titolo Viaggio al centro della Terra ed è liberamente ispirato dal romanzo di Jules Verne intitolato L’isola misteriosa.

I personaggi principali del film sono interpretati da due volti noti dei blockbuster mondiali come Josh Hutcherson, qui nel ruolo di Sean Anderson ma principalmente noto per quello di Peeta nella saga di Hunger Games, Dwayne Johnson, il The Rock del wrestling ed attore di fama internazionale qui ad interpretare Hank Parsons, ed ancora il grande Michael Caine, nei panni del nonno Alexander Anderson, infine anche Vanessa Hudgens, qui a dare vita al personaggio di Kailani e nota soprattutto per aver preso parte ai film della saga di High School Musical.

Viaggio nell’isola misteriosa: la trama del film

Il giovane Sean Anderson è un piccolo sognatore che nulla a che vedere con i ragazzi della sua età.

Da sempre attratto dalle imprese del nonno Alexander, un avventuriero finito misteriosamente scomparso mentre cercava un’isola misteriosa, si imbatte in un libro che sembra nascondere un antico segreto.

Aiutato dal patrigno Hank riuscirà a decifrare il codice presente nel libro e ad arrivare sull’isola misteriosa che aveva inghiottito il nonno che in maniera miracolosa vive lì in quel posto con tanti segreti che il giovane dovrà scoprire e portare a galla per capire cosa si cela dietro la sua figura ed in quel posto infernale.