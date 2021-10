TV e Spettacolo

Elio Pandolfi è morto: addio all’attore e doppiatore, storica voce di Carosello e di tanti altri successi del piccolo e del grande schermo. Secondo quanto si apprende, l’artista si è spento nella sua casa, a Roma, all’età di 95 anni. La sua carriera, intensa e costellata di ruoli importanti, è una colonna portante dello spettacolo italiano.

Elio Pandolfi è morto questa notte nella sua casa a Roma, aveva 95 anni: lo riporta Ansa citando fonti di famiglia.

Artista poliedrico con una carriera intensa e costellata di successi, Elio Pandolfi è nato nella Capitale il 17 giugno 1926, e dopo essere stato allievo dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, ha svolto lunga attività tra teatro di prosa e di rivista, radio e televisione. La sua voce ha fatto la storia in Carosello, inconfondibile in diversi personaggi animati e in Toto del duo “Toto e Tata”. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa, per sua volontà non si terranno funerali. L’ultima volta di Elio Pandolfi sul palcoscenico risale al 2019, in “Io mi ricordo” con Riccardo Castagnari per la regia di Paolo Silvestrini.

Elio Pandolfi: la carriera dell’attore e doppiatore

Elio Pandolfi ha debuttato nel 1948 come mimo-ballerino in Les malheurs d’Orphée di Milhaud, a Venezia, per poi entrare al Piccolo Teatro di Roma. Con oltre 500 film all’attivo, ha impresso la sua firma su una carriera brillante che lo ha visto consacrarsi tra i più grandi doppiatori italiani.

È stato voce di Stanlio della coppia Laurel & Hardy insieme a Pino Locchi (voce di Ollio) in alcuni doppiaggi tra cui Allegri eroi e La bomba comica. È stato anche la voce italiana dell’attore francese Jacques Dufilho della serie sul Colonnello Buttiglione, oltre ad aver doppiato personaggi della Disney tra cui Paperino (negli anni ’60 e ’70) e Le tont in La bella e la bestia.

La voce di Elio Pandolfi è stata anche in Daffy Duck. Come attore, ha recitato con Visconti e con Patroni Griffi, sul set con Ava Gardner in Priest of love, di Miles, e ha lavorato con registi come Fellini e Wertmuller.