Hanna 3: svelato il trailer ufficiale della terza stagione di Prime video. Le immagini

Serie TV - Fiction

Un atteso ritorno sta per compiersi sull’ampio catalogo di Amazon Prime Video. Lo stesso colosso dello streaming durante il Comi Con di New York ha infatti presentato svariati nuovi trailer ufficiali dei suoi prodotti di punta ed ai numerosi fan in collegamento non saranno di certo sfuggite le prime immagine di Hanna 3 e la data ufficiale della sua uscita. La serie action scritta e ideata da David Farr mostrerà presto il suo terzo attesissimo capitolo. Tutto quello che c’è da sapere su Hanna 3.

Il trailer ufficiale di Hanna 3

A margine dell’evento mondiale del Comic Con di New York sono arrivate tante notizie entusiasmanti per tutti gli abbonati di Amazon Prime Video che andavano alla ricerca di alcuni attesissimi ritorni.

Uno di questi era certamente rappresentato dalla terza stagione di Hanna, che era già stata anticipata il 13 luglio 2020 senza poi che ci fossero delle novità degne di nota.

Il 9 ottobre 2021 però sarà una data da ricordare per gli appassionati della serie che hanno potute godersi le prime immagine della nuova stagione racchiuse nel trailer che ne anticipa anche la data di uscita ufficiale.

La nuova stagione sarà composta da 6 nuovi episodi che arriveranno tutti insieme a partire dal prossimo 24 novembre.

Hanna 3: quello che sappiamo sulla nuova stagione

La terza stagione di Hanna porterà con se la continuazione del viaggio intrapreso dalla protagonista creata per essere una assassina e che ha il volto di Esmé Creed-Miles. Le 6 puntate narreranno di come la ragazza stia continuando a cercare di distruggere chi l’ha creata, l’associazione di nome Utrax, e per farlo dovrà stringere uno strano patto con chi prima le dava la caccia per annientarla ovvero la sua controparte e nemesi Marissa Wiegler.

Nuovi sviluppi ci mostreranno cosa si nasconde veramente dietro Utrax e perché lei stessa non riesce a raggiungere la tanto desiderata libertà sfuggendo dal destino di crudeltà e morte che hanno invece pensato per lei.