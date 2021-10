I Bastardi di Pizzofalcone anticipazioni: su Rai1 la quarta puntata della serie con Alessandro Gassmann

Serie TV - Fiction

Rai1 continua a mandare in onda la terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone sul suo primo canale nel posizionandolo nel consueto appuntamento del lunedì dopo la spostamento di settimana scorsa. Lunedì 11 ottobre 2021 torna la serie con la quarta puntata della serie che vede Alessandro Gassmann nel ruolo del tormentato ispettore Giuseppe Lojacono con l’appuntamento fissato sul primo canale della televisione pubblica a partire dalle ore 21:30 circa. Come sempre al fianco dell’attore romano ci saranno i conosciuti Carolina Crescentini, Antonio Folletto, Tosca D’Aquino, Massimiliano Gallo e tanti altri ancora per la quarta delle 6 prime serata previste in esclusiva su Rai1.

I Bastardi di Pizzofalcone: quando va in onda la quarta puntata della nuova stagione

Lunedì 11 ottobre 2021 torna nel suo slot abituale su Rai1 la serie tv I Bastardi di Pizzofalcone con il suo quarto appuntamento di stagione. L’appuntamento è fissato come sempre in prima serata su Rai1 a partire dalle ore 21:30 circa.

Nei 6 i nuovi episodi in onda per altrettante esclusive prime serate dove gli spettatori stanno continuando ad assistere a questo poliziesco di casa nostra.

Le trame che si sviluppano come al solito nella magica ma spietata città di Napoli, affascinante e cupa allo stesso tempo, sempre sospesa tra la voglia di andare avanti ed il passato che torna prepotente per fare male.

I Bastardi di Pizzofalcone: le anticipazioni della trama di lunedì 11 ottobre 2021

L’episodio numero quattro della terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone si intitola Nozze e riporta a galla con forza la lotta tra i due clan rivali che da anni seminano il terrore in città. Sembrava che tutto fosse rientrato grazie al matrimonio tra la giovane dei Valletta con l’uomo dei Pesacane ma le cose non sono andate come si sperava.

Il ritrovamento del cadavere di Francesca Valletta, ancora vestita da sposa, riaccenderà la faida tra le due sanguinose cosche che solo le indagini dei Bastardi potrebbero fermare svelando chi sia stato a togliere la vita alla giovane donna.