La vacanza perfetta per ogni segno zodiacale

Oroscopo

Dopo mesi di duro lavoro, sveglie che suonano all’alba e email a cui rispondere, chi non desidera una bella e lunga vacanza? Non sempre è facile, però, scegliere la destinazione per il prossimo viaggio. Mare, montagna, collina? La scelta è davvero vasta. Pochi sanno che anche lo Zodiaco può influire sulla meta delle vacanze, infatti, ad ogni segno sembrerebbe appartenere una precisa città o un affascinante paese straniero. Seguendo l’oroscopo e le caratteristiche diventa molto più semplice anche decidere i prossimi spostamenti in qualunque parte del mondo.

Ariete: dinamismo e avventura

Per uno spirito così energico, quale migliore città se non Tokio. I nati sotto il segno dell’Ariete odiano stare fermi per troppo tempo e rischiano di annoiarsi facilmente in mancanza di uno stimolo verso qualcosa di sempre nuovo. La capitale giapponese, tecnologica e all’avanguardia, permette a questo segno di fuoco di esprimere al meglio la sua passione per la scoperta e l’avventura. Nel caso in cui l’Ariete ricerchi uno stralcio di pace e tranquillità, potrebbe scegliere di prenotare un viaggio nella stupenda città di Ragusa o verso il mare della Sardegna.

Toro: la meta perfetta per questo segno di terra

I nati sotto il segno del Toro sono molto testardi e difficilmente si lasciano trascinare dagli altri. La loro ostinazione, mista all’elevato livello di energia che li contraddistingue, li portano a ricercare continuamente una dose di adrenalina, che li mantiene attivi. Miami è la meta perfetta per questo segno: gremita e esotica. Il mare della California è un toccasana per il Toro, che si getta tra le onde e si lascia trasportare dalla sua corrente così forte, ma allo stesso tempo delicata e rigenerante.

Gemelli: nomadi e sempre pronti a partire

Uno dei segni più attivo e impulsivo è senza ombra di dubbio il Gemelli. Per questo segno comfort e lusso sono le parole chiave per ogni vacanza che si rispetti. Che si tratti di un giro a piedi per qualche capitale o un pomeriggio in un centro benessere, gli appartenenti al segno dei Gemelli adoreranno assaporare le bellezze che il mondo ha in serbo per loro. La destinazione prediletta dal segno d’aria potrebbe essere Londra: un misto di tradizione e innovazione, che rispecchia il carattere ambivalente del Gemelli.

Cancro: il segno più emotivo dello Zodiaco

La personalità romantica degli appartenenti al segno del Cancro è una caratteristica che non passa mai inosservata, neanche nella scelta delle vacanze. Luoghi tranquilli, intimi e sentimentali sono maggiormente ricercati dal segno d’acqua, che si prodiga per trascorrere del tempo con la persona amata. La Grecia è una delle mete predilette dai nati sotto il segno del Cancro, amanti della bellezza e della semplicità. Anche la raffinata Amalfi potrebbe fare al caso loro grazie alla sua eleganza e vivacità.

Leone: la meta ideale per il passionale segno di fuoco

Il segno del Leone non perde mai il suo temperamento temerario e amante del rischio. Ottimo organizzatore di viaggi, studia tutto nei minimi dettagli per preparare una vacanza davvero sensazionale e all’insegna del divertimento. Qualche settimana alle Maldive è ciò che rimetterebbe in sesto un Leone provato dalla routine quotidiana, banale e noiosa. Chiunque sia legato sentimentalmente a questo segno di fuoco deve aspettarsi un’enorme quantità di sorprese, come ad esempio un bel viaggetto nella stravagante Firenze o una visita ai musei caratteristici di Riva del Garda.

Vergine: amanti del nuovo e dell’ignoto

La superficialità, la noia e la ripetitività sono gli aspetti della vita più odiati e temuti dal segno della Vergine. Quest’ultimo adora, invece, immergersi nella natura e sperimentare sempre qualcosa di nuovo e stimolante. Per differenziarsi dal resto della popolazione, si impegna al fine di trovare luoghi sperduti o poco conosciuti, per soddisfare la loro sete di scoperta. Interessantissima per i nati sotto questo segno potrebbe essere la cittadina di Astana, nel bel mezzo della steppa del Kazakistan. Nel caso in cui la montagna sia la preferita tra le destinazioni, Champoluc, in Valle d’Aosta, è il luogo ideale dove trascorrere delle vacanze rinfrescanti e dai paesaggi stupefacenti.

Bilancia: le capitali adatte al più equo segno d’aria

I nati sotto il segno della Bilancia sanno essere davvero metodici e si servono del “giusto mezzo” per agire in società. Quando si tratta di vacanze la Bilancia preferisce immergersi nel bello e nel gusto per l’estetica, visitando musei e monumenti storici. Caratteristiche tipiche di una città come Copenaghen, alla moda e coloratissima. Rimanendo nella penisola, Roma è la meta più adatta per la Bilancia. Preferendo il passato al futuro, ama circondarsi dalla storia, preferendo quella antica, rispecchiando il suo carattere malinconico e a tratti tradizionalista.

Scorpione: connubio di fascino e mistero

La sua personalità enigmatica rende lo Scorpione il segno più intrigante dell’intero Zodiaco. I nati sotto questo segno sono persone molto affascinanti, proprio come Siviglia, città spagnola situata nella parte sud-occidentale della penisola iberica. La storia di questa città travolgerà lo Scorpione, che rimarrà affascinato dall’immensa quantità di reperti e testimonianze di popoli antichi, tutti da scoprire. Il mare di Viareggio, in Toscana, incanta l’animo passionale e focoso dello Scorpione, amante delle emozioni forti e intense.

Sagittario: viaggio tra passato e futuro

I nati sotto il segno del Sagittario sono personalità altamente stimolanti. Si sentono appagati quando scoprono per primi paesaggi, mondi e realtà rimaste ignote e abbandonate da tempo. La storia affascina molto il Sagittario, che cerca di approfondire le sue radici antiche in ogni viaggio e spedizione. Le località che maggiormente si prestano a questo tipo di ricerca sono sicuramente Lisbona, vivace capitale del Portogallo, e la Bretagna. Entrambi i luoghi saranno in grado di svegliare la curiosità insita nell’animo di questo segno zodiacale.

Capricorno: una vacanza all’insegna del relax dopo mesi di stress

Il segno che più subisce gli effetti dello stress quotidiano è il Capricorno. Il lavoro ha la priorità su tutto per questo segno di terra, ben ancorato al suolo e agli obiettivi da raggiungere. Quando decide però di dedicarsi al meritato riposo sceglie spesso mete in cui potrà rigenerarsi e fare il pieno di energie, in vista del ritorno in ufficio. San Pietroburgo e il paesaggio mozzafiato del Canton Ticino sono le destinazioni perfette per il Capricorno, che qui troverà cibi ottimi e saporiti e potrà divertirsi sciando o assaporando la spensieratezza camminando sulla neve.

Acquario: destinazioni perfette per questo instancabile segno

Gli Acquario sono davvero eccentrici e stravaganti. Odiano stare fermi e, per questo, amano viaggiare e conoscere nuovi paesi e città. Due capitali imponenti come Lisbona e Roma sfamano la mania di grandezza dell’Acquario, affascinato da cotanta eleganza e fascino. Amante della natura e dell’ambiente in generale, i nati sotto questo segno spesso prediligono viaggi verso località di montagna, che permettono loro di fuggire dall’afa del sole estivo tipico delle città metropolitane. Meta favorita sono le Dolomiti, affascinanti e grandiose creste montuose dalle quali sembra quasi possibile toccare il cielo con un dito.

Pesci: visionari e amanti delle distanze

I Pesci sono a tutti gli effetti grandi appassionati della creatività e della fantasia. Quando scelgono di fare un viaggio o una vacanza tendono a optare per destinazioni ben lontane dalla propria abitazione, ricercando un loro personale spazio di introspezione. Alla movida libertina preferiscono di gran lunga la tranquillità e la pace della natura e dei borghi più isolati del globo. Per questo potrebbero scegliere Trento come prossima tappa, luogo magico e intrigante per questo segno dedito alla cura dell’ambiente circostante. La spontaneità e la luminosità di Buenos Aires sono fattori che il Pesci predilige per animare ancora di più la sua voglia di arte e innovazione culturale.