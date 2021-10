Netflix ci prova: That ’70s Show avrà uno spin off ambientato negli anni ’90

Serie TV - Fiction

La sitcom statunitense That ’70s Show potrebbe rivivere presto un ritorno di fiamma nel cuore del pubblico grazie a Netflix che ha tutte le attenzioni di proporre un nuovo prodotto ambientato in quell’universo televisivo. A distanza di 15 anni il catalogo di streaming sembrerebbe pronto a proporre uno spin off della serie televisiva che aveva come protagonista le vicende di un gruppo di adolescenti della seconda metà degli anni Settanta interpretati dagli allora astri nascenti del cinema mondiale come Topher Grace, Ashton Kutcher, Laura Prepon e Mila Kunis. Tutto quello che c’è da sapere su That’s ’90s.

That’s ’90s: la serie tv spin off di That’s ’70s

In questi giorni è arrivata una gustosa ufficialità che farà contenti i tanti fan rimasti orfani da ormai 15 anni di That’s ’70s. Era infatti il maggio 2006 quando andava in onda l’ultima puntata della sitcom che ha lanciato gli allora giovanissimi Topher Grace, Laura Prepon e soprattutto Ashton Kutcher e Mila Kunis. Ed ora grazie a Netflix sembra tutto pronto per rituffarsi in quelle atmosfere o quantomeno in quell’universo narrativo.

Sarà proprio il colosso dello streaming a produrre una serie spin off ambientata in quell’universo lanciato da MTV e che avrà il titolo That’s ’90s. Le vicende ovviamente non potranno riguardare più quel gruppo di adolescenti che vivevano a Point Place ma bensì riguarderanno solo alcuni di loro e partiranno da ben 20 anni dopo. Le due serie saranno infatti collegate tra loro grazie ai personaggi di Red e Kitty che dovrebbero essere nuovamente interpretati da Kurtwood Smith e Debra Jo Rupp.

Quando uscirà la nuova sitcom e quello che c’è da sapere

Sulla nuova serie non si hanno ancora notizie certe se non per quanto riguarda il coinvolgimento di Netflix e la conferme degli attori sopracitati.

Verosimilmente però le riprese della nuova sitcom si stanno tenendo in questi mesi e le prime immagini dovrebbero arrivare con il nuovo anno.

Sull’intero cast della serie c’è ancora il massimo riserbo ma c’è chi spera vivamente che il cast storico di That’ 70s possa tornare quantomeno con un piccolo cammeo che doni di nuovo al pubblico le performance tra gli altri degli amati Ashton Kutcher e Mila Kunis.