Oroscopo: i segni più traditori dello zodiaco

Quando l’amore bussa alle porte del cuore è una sensazione quasi magica. Ogni energia è indirizzata verso la nuova relazione e si condividono tante esperienze di coppia, utili a sedimentare un rapporto. Questa atmosfera può distruggersi nel caso in cui si verifichi un tradimento. Il dolore può anche diventare insopportabile e non sempre risulta facile perdonare. Lo Zodiaco può tornare utile anche in questo ambito stilando una classifica dei segni più traditori e fedifraghi. L’elenco può fungere da mappa per imparare ad orientarsi tra le personalità e le tendenze di questi segni in amore.

1) Pesci: il segno più traditore

Questo specifico segno d’acqua ama ed è attratto dal bello in tutte le sue forme e possiede un gusto estetico alquanto sviluppato. Sognatore, visionario e idealista non perde occasione per creare all’interno della sua testa scenari sempre diversi, che molto spesso lo distaccano dalla realtà e anche dal partner, per rincorrere il fascino e l’attrazione. Per questo motivo i Pesci sono al primo posto nella classifica dei segni più traditori, con una percentuale del 10,4%.

L’acqua rappresenta pienamente questo segno: plasmabile e che si fa trasportare dalle correnti.

2) Ariete: fascino e sensualità

Al secondo posto della classifica troviamo l’Ariete, segno di fuoco e, per questo, passionale ai massimi livelli. La sua carica attrattiva è davvero potente e, con il suo temperamento da leader, non incontra difficoltà nel conquistare chiunque gli capiti a tiro. Tutte queste caratteristiche rendono questo segno ben poco dedito ai legami stretti con il partner e lo avvicinano verso sempre nuovi incontri amorosi.

La percentuale di infedeltà affidata all’Ariete si aggira intorno al 10%, poco distante dal Pesci, che detiene il primo posto nella classifica.

3) Toro: segno di terra in cerca di conferme

I nati sotto il segno del Toro raramente tradiscono, ma quando lo fanno significa che preferiranno in tutto e per tutto, il nuovo compagno/a e si dedicheranno a loro completamente. Quando si trovano all’interno di una relazione, ci rimangono ancorati per abitudine e non perché trasportati da un profondo sentimento. Alla ricerca continua di conferme scelgono partner, anche al di fuori di una relazione, per mantenere alto il loro status di corteggiatori esperti.

La percentuale applicabile al Toro in fatto di tradimenti è 9,9%.

4) Bilancia: uno tra i segni più fedeli

La Bilancia è nota per equilibrare ogni situazione e, anche in amore, non manca di mettere in pratica la sua tendenza a ponderare ogni decisione. In amore si legano intensamente e dedicano anima e corpo alla persona con cui intraprendono una relazione amorosa. Non sono totalmente esenti dal tradire, ma si sentono molto in colpa quando lo fanno e cercano immediatamente di porre rimedio. Gli appartenenti al segno della Bilancia chiedono scusa se si accorgono di aver sbagliato e non ripetono lo stesso errore due volte.

Per questo la percentuale di infedeltà, in questo caso, si abbassa e tocca il 6,9%.

5) Sagittario: il segno di fuoco che odia far soffrire

Poco lontani dal segno della Bilancia si trova il Sagittario, segno di fuoco e, per natura, passionale e focoso. Questo però non lo rende per forza un segno infedele, anzi non lo è quasi mai. Uno dei segni più altruisti e generosi dell’intero Zodiaco, non ama per nulla essere la causa del dolore altrui e cerca sempre di offrire il suo supporto a chiunque richieda il suo aiuto.

Per questo motivo i nati sotto questo segno sono classificati come tra i più fedeli e sentimentalmente devoti. Al Sagittario, infatti, corrisponde una percentuale molto bassa: 6,7%.

6) Scorpione: il più fedele tra tutti i segni zodiacali

I nati sotto il segno dello Scorpione detengono il primato della fedeltà. Non tradiscono mai, ma spesso subiscono l’infedeltà del proprio compagno/a. Sono personalità molto serie nella vita e ancora di più in amore. Il legame che stringono con la persona amata è così stretto che, per questo segno d’acqua, è indissolubile. L’infedeltà non rientra nel suo vocabolario dei sentimenti e temono più di ogni altra cosa perdere una persona cara. La percentuale più bassa di tutte quelle proposte in elenco è per questo motivo affidata allo Scorpione, che si aggiudica la posizione di “segno più fedele” con un bel 6%.