Quelli che il lunedì: anticipazioni ed ospiti della seconda puntata in onda su Rai2

Dopo il debutto del 4 ottobre 2021 ritorna con la sua seconda puntata lo show scanzonato che si occupa di attualità, di calcio e di tanto altro ancora condotto dagli apprezzati Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. La nuova edizione del programma ha svelato la sua nuova chiave che vede un format fresco e divertente nelle vesti di un vero e proprio late show ad occupare la prima serata del lunedì di Rai2. Quelli che il lunedì torna per il suo secondo appuntamento lunedì 11 ottobre 2021 con tanti volti noti del programma e svariati ospiti vip che saranno in studio per scherzare con i conduttori.

Le anticipazioni e gli ospiti che saranno presenti in puntata.

Quelli che il lunedì: la seconda puntata in onda lunedì 11 ottobre 2021

Gli appassionati del format di Quelli che… possono prepararsi per la seconda puntata del rivisitato show che ha fatto la storia con i collegamenti dagli stadi durante le partire di calcio. Il programma è tornato in televisione con una chiave tutta nota che sposta l’attenzione dalle partite di calcio in se per se e propone una lettura divertente e divertita dell’attualità e dei fatti della settimana più disparati.

Lunedì 11 ottobre 2021 a partire dalle ore 21:30 su Rai2 il nuovo show Quelli che il lunedì svelerà il sipario sulla sua seconda puntata sempre con la conduzione del confermatissimo trio formato da Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu al quale si aggiungono i siparietti di Enrico Lucci, come al solito con le sue inconfondibili e strampalate inchieste, le imitazioni di Ubaldo Pantani e gli interventi social di Melissa Greta Marchetto.

Quelli che il lunedì: gli ospiti

La seconda delle trentuno puntate in programma avrà nuovamente una forte chiave comica nella rilettura dei fatti di attualità, di politica e di costume più importanti della settimana.

I tre conduttori anche in questa occasione potranno vantare un ampio cast di ospiti che faranno compagnia a loro ed al pubblico a casa.

Lunedì 11 ottobre in studio ci sarà Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino, per cantare il suo ultimo singolo dal titolo Domenica mentre Brenda Lodigiani ospiterà nel suo salotto tutto al femminile la cantante Cristina D’Avena. Per la quota comica torneranno anche i divertenti e dissacranti interventi di Francesco Lancia e Stefano Rapone.



Inoltre, in collegamento di rettamente da Napoli ci sarà Francesco Paolantoni che si metterà a a caccia di nuovi dettagli sul curioso caso del fortunato biglietto “Gratta e vinci” vinto da un’anziana signora che aveva viwsto la fuga dell’ormai famoso tabaccaio.

Per la quota sportiva importante sarà la presenza del campione olimpico della 4×100 il velocista Filippo Tortu che si passerà il testimone con il ciclista Sonny Colbrelli.