DC Comics annuncia: il Superman dei fumetti è bisessuale e lotta contro i cambiamenti climatici

Ci sono importanti novità in arrivo per gli amanti dei fumetti. Il nuovo numero di Superman vedrà il protagonista intessere una storia con un giornalista. L'annuncio del creatore

La DC Comics ha annunciato un’importante novità riguardante il nuovo fumetto di Superman che vede protagonista il figlio di Clark Kent e Lois Lane, Jon. L’annuncio è stato dato in occasione del National Coming Out Day ed è stato accolto con entusiasmo come lo stesso che il creatore della nuova serie a fumetti ha voluto condividere in un’intervista.

A 80 anni dalla nascita del fumetto, il nuovo Superman intitolato Superman Son of Kal-El ora si propone al pubblico affrontando più di un tema attuale. Il nuovo Superman è solo l’ultimo di una serie di super eroi della DC che entrano nel panorama LGBTQ+.

La scelta del National Coming Out Day per dare l’annuncio è stata fortemente voluta dall’azienda, per decidere cosa

Il nuovo Superman è bisessuale

L’annuncio è arrivato sui profili ufficiali della DC Comics, il nuovo Superman è bisessuale e nella nuova serie avrà una relazione con il suo amico Jay Nakamura. Si tratta della nuova serie a fumetti che vede protagonista Jon Kent, già inaugurato lo scorso luglio, il fumetto racconta le avventure del giovane Kent che lotta contro i cambiamenti climatici e i suoi effetti, soprattutto gli incendi, e che ha fermato una sparatoria in un liceo.

Jay Nakamura è un giovane giornalista dai capelli rosa e gli occhiali. I due avranno una relazione e nel prossimo episodio ci sarà il bacio.

Le parole del creatore del nuovo Superman

Tom Taylor, creatore della nuova serie di Superman ha detto alla BBC come sia nata questa idea: “Cinque anni fa sarebbe stato più difficile, ma penso che le cose siano cambiate in modo davvero positivo“. Inoltre, ha detto di aver pensato che fosse questa l’occasione giusta considerata la creazione del nuovo personaggio: “Sarebbe stata un’occasione persa se avessimo sostituito Clark Kent con un altro classico salvatore bianco etero“.

Così, quando ha proposto l’idea all’azienda, di tutta risposta la DC gli ha detto che stavano valutando l’idea già da un po’.