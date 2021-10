Fedez attaccato dai fan di Emma Marrone: “Che cosa ho detto di male?”. La cantante interviene sulla polemica

TV e Spettacolo

Fedez è finito nella bufera per un’espressione indirizzata alla collega Emma Marrone e ad un suo concerto cui prese parte in passato. Il rapper rivela di essere rimasto sorpreso per aver visto tutti i partecipanti seduti, cosa per lui inusuale, definendoli un “pubblico comodo“. L’ira dei fan di Emma si è scatenata sui social, ma è stata la stessa cantante ad intervenire e prendere le difese del collega.

Fedez criticato dai fan di Emma: bufera su Twitter

Fedez è tornato a far parlare di sé, travolto da una polemica nata per una sua espressione fraintesa.

Il rapper, intervenuto nel podcast Muschio Selvaggio di cui è protagonista con Luis Sal, si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni sulla collega Emma Marrone. In particolare il cantante ha ricordato un concerto della collega cui egli stesso prese parte, al foro Italico diversi anni fa. E rivela di essersi meravigliato per un’immagine per lui inusuale: l’intero pubblico partecipante era seduto, anziché scatenarsi in piedi a suon di balli e canti. Abituato ai suoi concerti in cui i suoi fan sono tutti in piedi, Fedez ha ammesso: “Non pensavo esistessero i concerti da seduto.

Sono andato ad un concerto di Emma Marrone, un sacco di anni fa. Vado ed ero convinto di vedere un concerto di quelli che ero abituato a vedere“.

Il marito di Chiara Ferragni torna a specificare il suo stupore: “Erano tutti seduti, non capisco perché. Forse era un pubblico comodo“. Ed è proprio questa espressione che ha scatenato l’ira dei fan di Emma Marrone, che si sono riversati sui social per contestarlo.

Emma Marrone prende le difese di Fedez: lo scambio di tweet

Fedez è così intervenuto su Twitter per difendersi dagli attacchi, specificando come non sia stata una critica indirizzata alla collega ma una pura constatazione: “Ma scusate non ho insultato nessuno, sono stato ad un concerto della mia amica Emma con i posti a sedere al foro Italico parecchi anni fa.

Che cosa ho detto di male? Emma, aiutami tu“.

Alla richiesta di aiuto di Fedez ha prontamente risposto la sua amica e collega, che ha preso le sue difese e invitato i suoi seguaci a stemperare le tensioni: “Fede stai sereno! Anche perché il valore di un’artista non si misura dalla gente seduta o in piedi ai concerti. Dai raga .. state calmi. Non ha detto niente di male.

Un bacio a Fedez“.

Ma scusate non ho insultato nessuno, sono stato ad un concerto della mia amica Emma con i posti a sedere al foro Italico parecchi anni fa. Che cosa ho detto di male? 😅@MarroneEmma aiutami tu 😄 https://t.co/uM11GqJ5PA — Fedez (@Fedez) October 11, 2021