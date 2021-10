Gianni Sperti lapidario su Biagio Di Maro: “A te interessa quello”. Commento della puntata del 12 ottobre

News

Nella puntata del 12 ottobre di Uomini e Donne Biagio Di Maro è tornato protagonista. Il Cavaliere, stavolta, ha lasciato la Dama Rosy. Gianni Sperti ha attaccato Biagio Di Maro, dopo l’ennesimo passo falso del partenopeo.

Gianni Sperti contro Biagio Di Maro dopo la fine della conoscenza con Rosy

Il solito Biagio Di Maro ha dato nuova prova di sé a Uomini e Donne, nella puntata del 12 ottobre. Dopo i teatrini patetici con Sara Zilli, adesso il Cavaliere ha concluso anche la storia con Rosy.

Tutto molto prevedibile, anche le motivazioni date dal Cavaliere, sempre senza originalità.

Biagio Di Maro ha lasciato Rosy per un bacio non ricevuto: “Ci sono rimasto malissimo… Mi sono sentito zero“. Raggiunge, così, un livello ancora più basso di quelli raggiunti in precedenza. Gianni Sperti, in puntata, ha attaccato Biagio Di Maro, mettendo in chiaro la situazione: “Siccome lei non è caduta nella tua trappola decidi di chiudere perché a te interessa quello“. Anche Tina Cipollari è andata contro il Cavaliere: “Rozzo, rude, una brutta persona, senza anima. Lui pensa solo a quello“.

Biagio Di Maro è incommentabile, ma Sara Zilli lo è ancora di più. Adesso è chiaro che la Dama punti solo alla lucina rossa: “Mi hai voluta levare la sedia dal centro studio“, infatti, in puntata, recriminava lo spazio a centro studio perso. Tina Cipollari, però, ha interrotto il monologo della Dama: “Di te non glien’è mai fregato un bel cavolo di niente e altrettanto di Rosy, solo che tu, la Gnoccolona, ti sei innamorata di questo e lei più furba di te, più dritta di te, l’ha mandato… Sara ti devi svegliare, devi uscire dal tuo incantesimo“.

Gianni Sperti contro Biagio Di Maro, Tina Cipollari ne approfitta per litigare con Gemma Galgani

Le vicende raccontate da Biagio Di Maro hanno scatenato l’ira di entrambi gli opinionisti di Uomini e Donne.

Gianni Sperti, in particolare ha attaccato il Cavaliere partenopeo. Tina Cipollari ha rimesso al suo posto Sara Zilli, che ha, onestamente stufato. Ma l’opinionista ha approfittato dell’argomento anche per una piccola bagarre con Gemma Galgani: “Cappuccetto rosso… Non sono tutte uguali che escono solo per quello… Ci sono donne che hanno anche un certo rispetto di loro stesse“.