La Regina Elisabetta con il bastone da passeggio: è la prima volta in una cerimonia pubblica, le immagini

La Regina Elisabetta è apparsa per la prima volta con il bastone da passeggio in una cerimonia pubblica. Lo scatto condiviso dalla Royal Family in occasione del centenario della Royal British Legion

La Regina Elisabetta è apparsa per la prima volta in pubblico con il bastone da passeggio. L’occasione è stata la cerimonia per il centenario della Royal British Legion, organizzazione di beneficienza per le Forze Armate, presso la Westminster Abbey. La Regina è stata accompagnata dalla Principessa Anna verso la propria postazione nell’Abbazia dopo aver da lei ricevuto il bastone come supporto.

La Regina Elisabetta con il bastone da passeggio: prima volta in pubblico

La Regina Elisabetta per la prima volta ha partecipato ad un evento pubblico con il bastone da passeggio.

La sovrana ha preso parte a una cerimonia davvero speciale: il centenario della Royal British Legion, organizzazione di beneficienza britannica che fornisce supporto ai membri e ai veterani delle Forze Armate Britanniche. La cerimonia ha avuto luogo presso l’Abbazia di Westminster, verso la quale la Regina è stata accompagnata a bordo di una limousine. Una volta scesa, ha ricevuto il bastone da passeggio dalla Principessa Anna, per poi essere da lei accompagnata sino alla Westminster Abbey.

Attraverso il proprio profilo Instagram, la famiglia reale ha pubblicato uno scatto che ritrae la Regina Elisabetta II in abito blu, tenendo un mazzo di fiori nella mano destra e il bastone per camminare nella mano sinistra. La Royal Family ha spiegato l’importanza di questa cerimonia, affermando come abbia “sempre supportato il lavoro della Royal British Legion“.

La Royal British Legion ringrazia la Regina Elisabetta

La Royal British Legion si è detta lusingata per la presenza della Regina Elisabetta II ad una cerimonia così importante come il centenario dell’organizzazione. “Siamo stati onorati di essere raggiunti da Sua Maestà la Regina e Sua Altezza Reale la Principessa Reale questa mattina all’Abbazia di Westminster” il messaggio apparso sul profilo Instagram dell’organizzazione.

A corredo del messaggio di ringraziamento, alcune foto che ritraggono i momenti salienti della cerimonia.

“Eravamo lì quando la comunità delle Forze Armate aveva bisogno di noi 100 anni fa, ci siamo stati per 100 anni da allora, e saremo qui per i prossimi 100” così l’organizzazione ha rinnovato il suo impegno umanitario ricordando la sua fondazione, avvenuta il 15 maggio 2021.