Manila Nazzaro in lacrime al GF Vip per il messaggio di Lorenzo Amoruso: “Abbiamo tutto per essere felici”

Grande Fratello

Manila Nazzaro riceve un video-messaggio dal fidanzato Lorenzo Amoruso. Grande commozione al Grande Fratello Vip per l'ex Miss Italia, che non trattiene le lacrime

Manila Nazzaro riceve al Grande Fratello Vip un video-messaggio da parte del compagno Lorenzo Amoruso. Pochi giorni dopo il compleanno della showgirl, l’ex calciatore le fa gli auguri a modo suo: con parole romantiche e cariche di amore. “Siamo una famiglia e abbiamo tutto per essere felici” la dolcissima dichiarazione alla compagna dopo la dolorosa perdita del bambino che stavano aspettando, avvenuta lo scorso anno.

Manila Nazzaro e la sorpresa di Lorenzo Amoruso al GF Vip

Al Grande Fratello Vip è in arrivo una romantica sorpresa per Manila Nazzaro.

La concorrente pochi giorni fa ha celebrato il suo compleanno, con tanto di festeggiamenti nella Casa assieme ai suoi coinquilini. Gli auguri per lei, però, non sono finiti perché nella puntata di questa sera viene travolta da uno tsunami di romanticismo totalmente inatteso.

Convocata da Alfonso Signorini nella ‘nave dell’amore’, il nuovo spazio della Casa dedicato ai sentimenti, Manila Nazzaro si ritrova circondata di palloncini a forma di cuore e un’atmosfera carica di amore ed affetto. Per lei, infatti, è pronto un video-massaggio da parte del fidanzato Lorenzo Amoruso che la sta supportando da casa e sta tifando per lei.

Il messaggio di Lorenzo Amoruso dopo il dolore: “Dimentica e andiamo avanti“

“Amore mio. Mi manchi tantissimo“: queste le prime parole di Lorenzo Amoruso alla sua Manila. L’ex calciatore ammette subito di seguire sempre le avventure della fidanzata nella Casa. In particolare l’ex Miss ha spesso parlato con i coinquilini della sua storia d’amore con Amoruso e di un dramma che hanno vissuto lo scorso anno: la perdita del bimbo che stavano aspettando. Un dolore difficilissimo ancora oggi da metabolizzare, sul quale Manila è più volte tornata nei suoi discorsi con i compagni di viaggio.

Ma dal suo Lorenzo sono in arrivo parole di supporto nonostante il dolore del passato, oltre a una rassicurazione per un futuro sicuramente più roseo: “Hai parlato tantissimo di questo bimbo che abbiamo perso, ma sai che il mio amore per te non cambierà mai. Sono cose che capitano, è successo anche a noi, ne abbiamo subito le conseguenze perché abbiamo sofferto non poco. Ma ci siamo uniti più che mai. Ti prego, dimentica e andiamo avanti. Siamo una famiglia e abbiamo tutto per essere felici.

Sappi che io ci sarò sempre, anche quando ci eravamo lasciati io c’ero sempre stato. Ti vedo sempre bella, forte e carica. Continua così“. Ascoltando le dolcissime dichiarazioni del compagno, Manila Nazzaro non trattiene le lacrime.