Marcello Cirillo, gli anni d’oro della sua carriera al fianco dei “grandi” della musica italiana: il racconto

TV e Spettacolo

La passione per la musica è da sempre una costante nella carriera di Marcello Cirillo. Il pubblico del piccolo schermo lo conosce per le sue partecipazioni a programmi di grande successo, dal Festival di Sanremo a Quelli della notte, passando per I fatti vostri e Pechino Express. Nel suo passato, Marcello vanta incontri con i personaggi più amati della televisione, di cui oggi conserva un ricordo indelebile.

Marcello Cirillo: la carriera fra musica e televisione

Classe 1958, Marcello Cirillo lavora da anni come cantante, conduttore televisivo, attore e registra teatrale.

Da sempre la sua esperienza nel mondo dello spettacolo lo vede legato al mondo della musica. È infatti nel 1976 che, a soli 18 anni, incontra Antonio Maiello inaugurando con lui un’importante collaborazione artistica. Nel 1982 nasce il loro duo Antonio e Marcello, apprezzatissimo nei bar della capitale. L’anno seguente vengono chiamati da Gianni Ravera per prendere parte al Festival di Sanremo. Nel 1984, Cirillo e Maiello partecipano a Cari amici vicini e lontani, invitati da Renzo Arbore.

Gli anni Novanta coincidono con il debutto televisivo di Marcello e Antonio, che firmano la colonna sonora de I fatti vostri. Nello stesso periodo, il duo approda a teatro con la loro commedia Affari di casa. Nel 1999 il duo si separa e Marcello approda a Mezzogiorno in famiglia su Rai 2 . La sua consacrazione come conduttore avviene nel 2004 e lo vede al fianco di Tiberio Timperi e Adriana Volpe a In famiglia-Le stelle a mezzogiorno. Durante tutti gli anni Duemila continua la sua collaborazione con I fatti vostri, affiancata al lavoro in teatro.

Nel 2018, Cirillo prende parte a Pechino Express in coppia con Adriana Volpe.

In occasione delle chiusure degli eventi pubblici dovute alla pandemia da Covid-19, Marcello inaugura il progetto web Casa Marcello, scegliendo proprio la musica come filo conduttore tematico.

Marcello Cirillo ricorda: “Incontrammo Carosone a Montecarlo”

Marcello Cirillo è stato ospite a Trends&Celebrities su RTL102.5 News e ha condiviso con Francesco Fredella e gli ascoltatori le importanti esperienze della sua carriera da musicista e cantante. Fra tutti gli incontri, quello con Arbore è stato sicuramente il più decisivo per lui. “Renzo incontrò me e Antonio, all’epoca era il mio compagno di avventure musicali, e disse che sapevamo fare il Pianobar” spiega.

“Così ci prese a Quelli della notte. Un’esperienza fantastica che ha segnato la mia vita e il mio percorso musicale” aggiunge.

Lui e Antonio Maiello hanno avuto la grande opportunità di stringere amicizia con Renato Carosone. “Incontrammo Carosone a Montecarlo e gli dicemmo che facevano il suo repertorio. L’occasione fu unica e rara, chiedemmo espressamente di cantarlo con lui e scoprimmo davvero di avere lo stesso gruppo sanguigno di Renato Carosone” ricorda oggi. A quanto pare, l’artista ebbe la loro stessa sensazione, a tal punto da scegliere di parlare del duo a uno dei protagonisti più importanti della nostra tv.

“”Disse a Baudo: ‘Si vede in questo video questi ragazzi hanno il mio stesso gruppo sanguigno‘” rivela infatti Cirillo.

Marcello Cirillo pensa al ritorno in tv, ma avverte: “Niente reality”

A proposito del suo programma social nato nei mesi di lockdown, Marcello Cirillo annuncia di aver già pensato a un possibile ritorno: “Casa Macello night è fatto tutto da volontari. Ci sono grandi del calibro di Massimo Cinque, storico autore di Domenica In di Mara Venier. Ci divertiamo e presto torneremo“.

Parlando invece della televisione che ha consacrato il suo successo presso il grande pubblico, Cirillo spiega di avere già dei progetti. “Niente reality– avvisa però- ne ho già fatto uno, Pechino Express, non ho più l’età”.

Forse, proprio la proposta di una versione televisiva del suo nuovo format frutto dell’anno di chiusure potrebbe essere la soluzione ideale per conquistare un nuovo posto nel piccolo schermo.