Pago ritrova Miriana Trevisan al GF Vip: “Sei un angelo”. Il dolcissimo retroscena su Mike Bongiorno

Grande Fratello

Miriana Trevisan riceve la visita a sorpresa dell’ex marito Pago al Grande Fratello Vip. La showgirl nell’ultimo periodo ha lamentato di essersi sentita esclusa dai coinquilini nella Casa, ma è proprio il cantautore a risollevarle il morale con dolcissime parole. Ricordando una bellissima dichiarazione che il grande Mike Bongiorno le rivolse, Pago la elogia con un complimento speciale: “Sei un angelo“.

Miriana Trevisan e Pago: emozionante incontro al GF Vip

Emozione inaspettata per Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip.

La showgirl riceve la visita a sorpresa dell’ex marito Pago, a sua volta protagonista del reality due edizioni fa. La coppia ha vissuto una bellissima storia d’amore, coronata nel 2003 con il matrimonio. Nel 2013 la separazione ma, nonostante la decisione di prendere strade separate, i due hanno sempre mantenuto un buon rapporto, anche per il bene del figlio Nicola.

Nel giardino del loft di Cinecittà va in scena un commosso incontro. Entrambi hanno gli occhi lucidi, segno di un rapporto sereno che tutt’oggi li lega. Pago inizialmente la rassicura sulla famiglia, confidandole che tutti la seguono incessantemente da casa e fanno il tifo per lei.

Successivamente si lascia andare ad una dichiarazione, prendendo spunto da alcune storiche parole che il grande Mike Bongiorno le rivolse.

Mike Bongiorno definì Miriana Trevisan “un angelo“: il racconto di Pago

Pago illumina il volto di Miriana Trevisan spendendo per lei parole al miele: “Stai facendo un percorso bellissimo. Devi stare bene, sorridere e ballare, perché quando tu balli sei un angelo“. Ed è qui che il cantautore racconta un inedito retroscena sulla ex moglie e il grande Mike Bongiorno, che collaborarono a partire dal 1997 – lei era sua valletta a La ruota della fortuna -.

Pago le confessa: “Ti ricordi chi mi disse che eri un angelo? Mike Bongiorno. Mi disse: ‘Mi raccomando Pago, guarda che lei è un angelo‘“.

Anche Pago ne è convinto, così come il figlio della coppia Nicola: “E come dice Nicki: ‘Mamma, sei sempre sulle nuvole’. Adesso abbiamo scoperto perché: sei un angelo“. In ultimo arriva un incitamento alla Trevisan, un incoraggiamento ad affrontare l’esperienza nel reality con coraggio: “Vai avanti e fregatene di tutti perché sei bellissima. Questi ultimi due anni sono stati particolari per tutti e due.

Ci siamo dati aiuto a vicenda ed è una cosa bellissima per due persone separate come noi“.