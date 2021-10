Sophie Codegoni e la durissima accusa a Soleil Sorge al Grande Fratello Vip: il clamoroso retroscena

Grande Fratello

Guerra aperta al Grande Fratello Vip tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Lo scontro avvenuto nella puntata di ieri sera ha generato tensioni tra le due, con Sophie che ha smascherato la coinquilina con un’accusa gravissima. “Ti sei fatta mandare il copione per email” l’attacco alla Sorge in riferimento al copione di presentazione prima di entrare nel reality.

Sophie Codegoni accusa Soleil Sorge: il retroscena sul copione di presentazione

Volano gli stracci tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip, e non mancano accuse reciproche.

Nella puntata di ieri sera i due ex volti di Uomini e donne hanno dato vita ad un aspro diverbio: al centro l’avvicinamento di Sophie a Gianmaria Antinolfi, visto da Soleil come una tattica per far parlare di sé. Mentre il ragazzo stava assistendo alla litigata, le due ragazze si sono lanciate reciproche accuse rimpallandosi alcuni fatti accaduti fuori dalla Casa, prima dell’inizio del reality.

Sophie Codegoni, in particolare, ha accusato la coinquilina di essersi fatta preparare il copione di presentazione prima del suo ingresso nel reality.

“Ti sei fatta mandare il copione per email” l’accusa a Soleil, che sembrerebbe così smascherarla e portare alla luce un fatto piuttosto grave. La Sorge smentisce ogni illazione a riguardo, controbattendo con un’accusa a Sophie: “Amore, ricordati bene quello che dici alle cene…“.

Sophie e Soleil tra tensione e accuse reciproche

L’ipotetica cena cui Soleil Sorge ha fatto riferimento ha provocato l’immediata reazione di Sophie, che controbatte: “Ricordatelo bene tu“. Poi una nuova accusa, che dimostrerebbe come alcune dinamiche di Soleil fossero state programmate già da prima: “Dicevi: ‘Faccio finta di non conoscerlo Gianmaria o ci prepariamo la battutina?’“.

Se Sophie ha accusato Soleil di essersi fatta preparare il copione di presentazione, dall’altro lato è la Sorge a muovere una simile accusa. “Sei arrivata con un bel copione scritto a mano e ci stai provando in tutti i modi” l’accusa alla Codegoni, che a suo dire si sarebbe preparata dei copioni al fine di ottenere dei blocchi a lei dedicati e poter così parlare di lei in puntata.

Stilettata dopo stilettata, Sophie Codegoni e Soleil Sorge non se le sono mandate a dire di fronte ad un Gianmaria Antinolfi assolutamente impassibile.