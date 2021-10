Sossio Aruta e Ursula Bennardo tornano insieme, scatta il bacio alla festa della piccola Bianca: la foto

Gossip

Pace fatta tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Alla festa per il secondo compleanno della figlia Bianca i due si sono scambiati un bacio

Negli anni, durante le puntate di Uomini e Donne, molte coppie sono riuscite effettivamente a trovare l’amore e hanno lasciato il programma insieme. Si tratta di momenti molto romantici, conditi dai petali rossi per i protagonisti del trono classico.

Per i Cavalieri e le Dame del trono over, invece, l’abbandono del dating show, spesso, si è concretizzato in proposte di matrimonio o gravidanze. Questo è il caso anche di Sossio Aruta e Ursula Bennardo, che dopo varie liti e una partecipazione a Temptation Island, hanno coronato il loro sogno d’amore con l’arrivo, due anni fa, della figlioletta Bianca.

Un’unione che ha fatto sognare molti telespettatori, ma che si è bruscamente interrotta poco tempo fa. L’ex calciatore aveva annunciato la rottura con la sua Dama, Ma, adesso, sembra che Sossio Aruta e Ursula Bennardo siano tornati insieme.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo: crisi rientrata

Uno dei protagonisti più amati della storia di Uomini e Donne è sicuramente Sossio Aruta. Il Cavaliere ha fatto molto parlare di sé, durante la sua permanenza nel dating show, per le diverse conoscenze e le polemiche scaturite in studio.

Ma Sossio Aruta ha improvvisamente messo la testa a posto con Ursula Bennardo. I due hanno lasciato insieme il programma da qualche anno e dalla relazione è nata la piccola Bianca.

A metà settembre 2021, improvvisamente, Sossio Aruta ha annunciato la rottura con la Dama, seguita da uno strascico di polemiche.

In occasione della seconda festa di compleanno della figlia Bianca, però, sembra che le cose siano rientrate e Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno postato una foto con un bacio. Pace fatta!

Sossio Aruta si riappacifica con Ursula Bennardo: la foto del bacio

La piccola Bianca, figlia di Sossio Aruta e di Ursula Bennardo ha compiuto due anni.

Tra i vari scatti, postati dai genitori in occasione della festa della bimba, anche una foto molto romantica.

I due si sono ritratti durante un bacio, la didascalia scelta è eloquente: “Uniti speriamo per sempre“.