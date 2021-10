Squid Game, la serie tv diventa realtà: presto in arrivo la versione reale dei giochi visti nelle puntate

Serie TV - Fiction

Un vero e proprio fenomeno di massa che sta prendendo piede in tutto il mondo e che non ha per nulla intenzione di fermarsi. Da quando Squid Game ha fatto il suo debutto sulla piattaforma di streaming di Netflix non smette più di crescere la fama di questo contenuto che sta scalando tutte le classifiche dei contenuti più visti di sempre sul catalogo. Un successo inaspettato e del tutto incontrollato quello che sta facendo eco alle vicende dei protagonisti della serie alle prese con i giochi per bambini utilizzati per eliminare i concorrenti uno dopo l’altro. E saranno proprio i giochi ad essere i protagonisti della prima versione reale della serie tv che andrà in scena proprio oggi 12 ottobre 2021.

Tutto quello che c’è da sapere.

Squid Game: l’idea di riproporlo nella realtà

Non si ferma più la Squid Game mania in atto ormai da qualche settimana in tutto il mondo e che coinvolge un numero sempre crescente di nuovi fan. I protagonisti delle serie tv coreana sono dei volti noti in tutto il globo e grazie alla formula nuda e cruda delle 9 puntate hanno portato in scena un gioco ad eliminazione che ha come tratto caratteristico quello delle sfide in alcuni giochi per bambini che fanno parte dell’immaginario collettivo di tanti spettatori.

I giochi per bambini nei quali si sfidano i protagonisti sono ben riconoscibili per la loro formula intuitiva e semplice ed hanno spinto alcuni fan della serie tv a volerli riproporre nella realtà. Si svolgeranno infatti oggi 12 ottobre 2021 negli Emirati Arabi i primi Squid Game reali della storia che porteranno due squadre da 15 fortunati eletti a sfidarsi nei giochi visti nella serie tv in un’ambientazione fedele a quella andata in onda sui nostri piccoli schermi con tanto di staff travestito come gli iconici personaggi in tuta rossa e con il volto coperto dalle maschere del cerchio, del triangolo e del quadrato.

Come si svolgeranno le prove dei primi Squid Game reali

Sono state tantissime le richieste di partecipazione all’evento speciale di quest’oggi che però giocoforza dovrà lasciare fuori diverse centinaia di migliaia di fan. Lo Squid Game che prenderà vita ad Abu Dhabi presso il Centro Culturale Coreano sarà diviso in sessioni di gioco da due ore e metterà in vita tutti i giochi più iconici della serie tv fenomeno del momento.

Ovviamente non mancherà “un, due, tre, stella“, speriamo senza l’inquietante e cattiva bambola che effettuava il conteggio, oltre a quello divenuto noto come “Caramello” ai quali si aggiungeranno il tiro alla fune ed il gioco conclusivo dello Squid Game. Sarà una gara ovviamente pacifica, a differenza di quella messa in moto durante la serie tv, che metterà i 30 concorrenti alla caccia di premi simbolici come le felpa ed i pantaloni con il numero identificativo della seria tv.