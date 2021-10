Titanic: su Canale 5 torna il film cult che ha lanciato Leonardo DiCaprio nell’olimpo del cinema

TV e Spettacolo

Di Rocco Zanetti 12 Ottobre 2021, 19:19

Torna in televisione il film capolavoro che ha lanciato nel cinema mondiale l'allora giovanissimo Leonardo Di Caprio. In Titanic l'attore prende i panni del protagonista Jack al centro di una breve ma intensa storia d'amore vissuta con Rose, la giovane rimasta in vita grazie al suo sacrificio.