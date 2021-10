Cuori, la nuova fiction di Rai1: la trama del nuovo prodotto con Daniele Pecci

Serie TV - Fiction

Domenica 17 ottobre 2021 prende il via su Rai 1 Cuori, la nuova fiction che vanta una coproduzione Rai Fiction e Aurora TV Banijay, con l’aiuto del Centro di Produzione Rai di Torino ed il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, che racconta la storia di un gruppo di medici della Torino negli ’60 che grazie alle loro gesta rivoluzionarono la allora nascente branca della cardiochirurgia, sperimentando nuove tecniche e sfidando ogni giorno i limiti della scienza allora noti. Diretta da Riccardo Donna, vanta tra i protagonisti Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati nei panni dei geniali medici dell’ospedale Molinette di Torino.

Cuori: la trama della nuova fiction di Rai1

Cuori è la nuova fiction italiana che andrà in onda a partire da domenica 17 ottobre 2021 su Rai1 per un ciclo di 8 prime serate della durata di circa 100 minuti. Al centro della trama di questa nuova entusiasmante storia tutta italiana un gruppo di cardiologi alle prese con alcune lotte di potere che cambieranno la storia della loro branca a livello italiano e mondiale.

Non mancheranno le emergenze notturne, le feste ed anche le operazioni a cuore aperto per una storia che mette in risalto la vita professionale e privata dei protagonisti che avranno a che fare con quell’organo primario che è il cuore.

Cesare Corvara, interpretato da Daniele Pecci, è uno di loro nonché il primario del reparto di Cardiochirurgia dell’ospedale “Le Molinette” di Torino che ha un grande sogno nel cassetto: quello di passare alla storia come colui che sarà alla guida dell’equipe che realizzerà il primo trapianto di cuore della storia.

Al suo fianco avranno un ruolo centrale il suo protetto Alberto Ferraris, l’attore Matteo Martari, considerato un luminare dell’epoca e Delia Brunello, interpretata da Pilar Fogliati, di rientro dall’estero per centrare l’impresa e dotata di grande capacità di diagnosi.

I tre saranno i componenti di punta di una equipe che rivoluzionerà il settore affrontando anche alcune battaglie come la lotta al maschilismo e gli sguardi attoniti degli altri colleghi che faranno di tutto per ostacolarli. Inoltre il dottore Corvara dovrà bilanciare la sua squadra anche a dispetto del passato degli altri due che li vedeva protagonisti di un matrimonio poi sfumato.

Cuori: il cast e le curiosità sulla fiction di Rai1

Interamente girata a Torino all’alba di questo 2021, la fiction arriva su Rai1 per toccare il cuore del pubblico e raccontare una storia vera tutta made in Italy. Gli amanti della città sabauda vedranno tanti luoghi a loro famigliari come Palazzo Cisterna, Torino Esposizioni, la Cavallerizza Reale ed anche il Castello ed il Parco del Valentino, tutti adibiti per portare gli spettatori a spasso nella città targata anni ’60.

Nel cast della fiction tanti volti noti del cinema torinese ed anche una massiccia presenza di ben 1900 figuranti che vanta tra gli altri interpreti principali anche Carola Stagnaro, Gaia Messeklinger, Simona Nasi,, Piero Cardano e Mario Viecca.