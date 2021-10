Gianni Sperti contro le nuove Dame a Uomini e Donne: “Non vi sopporto”. Commento puntata 13 ottobre

Uomini e Donne

Nella puntata del 13 ottobre di Uomini e Donne Gianni Sperti ha attaccato due nuove Dame: Valentina e Vittoria. Per Gemma un nuovo Cavaliere

La puntata del 13 ottobre di Uomini e Donne è stata piuttosto noiosa. Le dinamiche ci sono state, ma non hanno lasciato per nulla il segno. Se il sospetto sulle vecchie conoscenze è chiaramente quello che siano lì solo per gioco, con i nuovi protagonisti questo dubbio diventa sempre più realtà. Soprattutto le donne del parterre dimostrano, ogni puntata, di essere interessate solo alla lucina rossa.

Questo è il caso anche di Valentina e Vittoria, nuove protagoniste scelte per l’edizione 2021/2022, ma già smascherate in puntata. Gianni Sperti, in particolare, ha attaccato le due Dame nella puntata del 13 ottobre del dating show.

Gianni Sperti diretto su Valentina e Vittoria, il parere dell’opinionista

Nella puntata del 13 ottobre di Uomini e Donne è stato approfondito il quadrilatero tra Diego, Graziano, Valentina e Vittoria. In realtà, la figura geometrica non c’è, perché i due uomini si tengono bene fuori da questa situazione e sono piuttosto le Dame a creare dinamiche per apparire.

Valentina, in particolare, ha fatto una pessima figura, vista la sua affermazione, riportata da Graziano: “Se io volevo un ragazzo lo trovavo a Massa e anche tu a Napoli“.

Partiamo proprio bene! Come sottolineato da Tina Cipollari: “Visto che vuoi giocare vai al parco giochi, non venire in uno studio televisivo… Sei una vergogna“.

Anche Gianni Sperti ha attaccato le due Dame senza mezzi termini: “Non vi sopporto quando parlate, siete pesantissime“. Di certo stanno riuscendo a far parlate di sé, ma non in positivo.

Gianni Sperti contro due Dame e un nuovo Cavaliere per Gemma Galgani

Oltre a Valentina e Vittoria, attaccate da Gianni Sperti, un altro arrivato in studio solo per farsi vedere è Maurizio, sceso per Gemma Galgani.

“C’è qualcuno per la nonna oggi?” ha sdrammatizzato Tina Cipollari, ma c’è poco da ridere a pensare a tutti quest’uomini che fanno finta di corteggiare la Dama, solo per farsi vedere.

Anche perché il poco interesse del Cavaliere è stato palese fin dal primo minuto, vista la sua faccia quando la donna ha accettato il suo corteggiamento. Particolare notato anche da Tina Cipollari: “Che felicità“.