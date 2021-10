Tutta un’altra vita: su Rai 1 arriva Enrico Brignano protagonista di una commedia. Trama e cast

TV e Spettacolo

La proposta di Rai1 per la prima serata di mercoledì 13 ottobre 2021 è una divertente commedia italiana che racconta di come la vita di Gianni, tassista marito e padre con una vita monotona, cambi improvvisamente grazie al ritrovamento di un mazzo di chiavi che gli apre le porte del lusso e dello sfarzo. Il film Tutta un’altra vita va in onda a partire dalle ore 21:30 circa sul primo canale del telecomando. Leggi la trama ed il cast del film che vanta come protagonista Enrico Brignano.

Tutta un’altra vita: il cast del film in onda su Rai1

Tutta un’altra vita è un film del 2019 diretto da Alessandro Pondi, il regista e sceneggiatore ravennate qui alla sua seconda fatica dopo il riuscito film dal titolo Chi m’ha visto con protagonisti Pierfrancesco Favino e Giuseppe Fiorello.

Per il suo secondo lavoro il direttore sceglie come protagonista un’altro volto noto della televisione e del cinema italiano come Enrico Brignano, qui nei panni del tassista dalla vita normale e tranquilla di nome Gianni. Negli altri ruoli principali figurano anche le attrici Ilaria Spada, nei panni dell’amante del tassista di nome Lola, Paola Minaccioni è invece la moglie di Gianni di nome Lorella ed ancora Maurizio Lombardi, Rossella Brescia e Giorgio Colangeli.

Tutta un’altra vita: la trama della pellicola

Gianni è un tassista romano che conduce una vita avara di emozioni ma quantomeno stabile con una moglie e due figli. Sogna però da sempre di cambiare vita magari vincendo alla lotteria perché noon riesce ad imprimere alla sua vita una svolta significativa.

Il suo sogno però sempre realizzarsi quando una coppia di clienti benestante sta per partire alle Maldive e dimentica sul suo taxi il mazzo di chiavi della loro spettacolare villa romana.

Così Gianni prende questa cosa come un segno del destino e decide di impossessarsi della casa finendo con il vivere tutta un’altra vita in una settimana indimenticabile che gli cambia la vita e gli fa conoscere anche Lola, una giovane che diverrà la sua amante fino a che l’incanto non si spezzerà con il ritorno dei proprietari.