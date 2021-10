Uomini e Donne anticipazioni 13 ottobre: Graziano Amato scandalizza tutti. La scena che verrà tagliata

Uomini e Donne

I protagonisti del parterre di Uomini e Donne non sono sempre gli stessi negli anni. Alcuni Cavalieri e alcune Dame del trono over, nel corso delle edizioni, hanno trovato l’amore e hanno abbandonato definitivamente il programma. Altri, invece, dopo essersi allontanati per un periodo a seguito del concretizzarsi di una conoscenza, poi hanno fatto ritorno nel dating show.

È il caso, a esempio, di Ida Platano che è, nuovamente, una protagonista di Uomini e Donne, dopo la fine della tormentata storia d’amore con Riccardo Guarnieri. Ma anche un Cavaliere è appena tornato nel parterre. Si tratta di Graziano Amato, acerrimo nemico di Armando Incarnato.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della puntata del 13 ottobre, il Cavaliere partenopeo sarà uno dei protagonisti. Graziano Amato racconterà un fatto scandaloso e si prenderà un ceffone, come riportato da Il Vicolo delle News.

Uomini e Donne anticipazioni 13 ottobre: l’incontro piccante di Graziano Amato e Vittoria

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della puntata del 13 ottobre Graziano Amato farà molto parlare di sé.

Dopo le liti continue con Armando Incarnato, stavolta sarà lo stesso Cavaliere a sollevare forti polemiche. Graziano Amato racconterà la sua uscita con Vittoria, in ogni minimo particolare.

Il Cavaliere renderà pubblico un atteggiamento spinto della Dama, che lascerà tutti a bocca aperta. Secondo Graziano Amato, Vittoria si sarebbe spogliata e avrebbe anche lasciato la biancheria intima nella sua automobile. Il Cavaliere si dichiarerà pronto a portare le prove fotografiche del suo racconto. Vittoria, però, deciderà di dare uno schiaffo all’uomo, nello sconcerto generale.

Non è certo se tutta la scena andrà in onda. L’accaduto con molta probabilità riceverà dei grossi tagli di montaggio.

Uomini e Donne anticipazioni 13 ottobre: Joele Milan e Andrea Nicole Conte

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 13 ottobre, dopo aver approfondito le conoscenze di Roberta Ilaria Giusti e Joele Milan, adesso toccherà agli altri due tronisti.

Andrà in onda, quindi, il riavvicinamento di Andrea Nicole Conte al corteggiatore Ciprian, mentre per il tronista le cose di metteranno piuttosto male.