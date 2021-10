Amici di Maria De Filippi, anticipazioni: due allievi salutano la scuola davanti ad un ospite speciale

Programmi TV

Nel corso della quinta puntata scopriremo l'esito di due agguerrite sfide per i banchi della scuola. In studio ci sarà anche un grande ospite.

La quinta puntata della nuova stagione del talent show tornerà in onda nella sua collocazione della domenica pomeriggio quando andrà in onda andrà in onda dalle ore 14:45 di domenica 17 ottobre 2021 sempre su Canale5. I numerosi fan della trasmissione potranno gustarsi la puntata registrata lo scorso mercoledì con Maria De Filippi a fare sempre da padrona di casa. Siamo in grado di darvi qualche succosa anticipazione su quello che è successo nella scuola più ambita d’Italia che ha visto l’uscita a sorpresa di due giovani talenti. Le anticipazioni di Amici di Maria De Filippi.

Amici di Maria De Filippi: quando va in onda la quinta puntata del talent show

I tanti telespettatori del programma devono resettare di nuovo gli orologi per sincronizzarsi in maniera correta con il talent condotto da Maria De Filippi.

Per la terza volta in poche settimane Amici cambia nuovamente il giorno di programmazione e questa volta dovrebbe farlo in maniera definitiva.

Il quinto appuntamento di stagione con la trasmissione amata dai giovanissimi andrà in onda domenica 17 ottobre 2021 quando alle ore 14:45 ritornerà in scena l’eterna sfida a colpi di ascolti tra le amiche di vecchia data Maria De Filippi e Mara Venier.

Amici di Maria De Filippi: anticipazioni della puntata

Stando alle anticipazioni che circolano in rete in queste ore, la puntata di domenica 17 ottobre 2021 regalerà al pubblico degli inaspettati colpi di scena che porteranno all’uscita di due ragazzi della classe del talent. Prima di vedere cosa è successo vi riportiamo invece che il succoso ospite di puntata sarà l’apprezzatissimo cantante Ermal Meta.

I telespettatori conosceranno infatti l’esito delle sfide che hanno coinvolto Elisabetta e Matt e le cose per i due non andranno per bene.

I due dovranno infatti lasciare la scuola e l’ambito banco per fare spazio ad Alessandra e Guido, i due nuovi allievi della scuola. A tener con il fiato sospeso sarà ancora la situazione legata a Flaza, con Lorella Cuccarini che non la fa esibire e le mantiene la maglia in bilico.