Brucia un palazzo di 13 piani a Taiwan, sul posto 159 vigili del fuoco. Ci sono morti e feriti. Le immagini

Cronaca dal Mondo

Un vasto incendio è esploso in un palazzo di 13 piani a Taiwan. Le fiamme hanno letteralmente inghiottito l’edificio e non hanno lasciato scampo a diverse persone. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e molti mezzi di primo soccorso, al momento i bilanci sono provvisori e la situazione è critica.

Tra le vittime ci sarebbero bambini e persone anziane. Stando ad una prima stima, i piani superiori dell’edificio risultavano abitati da circa 120 famiglie.

Incendio in un palazzo a Taiwan: ci sono morti e feriti

Un vasto incendio è esploso in un palazzo di 13 piani a Kaohsiung, nella parte meridionale dell’isola di Taiwan.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per un totale di 159 unità; per domare l’incendio sono state impiegate circa quattro ore ma i soccorritori non hanno potuto salvare tutti i residenti del palazzo.

Si contano al momento 46 morti e 79 feriti, tutti di età compresa tra gli 8 e gli 83 anni, che sono stati trasportati in ospedale, 14 sono in condizioni gravi. Spento l’incendio, secondo quanto riferito da Apple Daily, i vigili del fuoco hanno trovato le vittime, 10 sono state immediatamente trasportati in obitorio.

Il palazzo è esploso, il racconto dei testimoni

Molti residenti della zona hanno riferito ai soccorritori di aver sentito una forte esplosione prima di vedere le fiamme. Come si legge su BBC, “Le linee elettriche potrebbero aver causato l’esplosione, sembrava proprio il suono delle linee elettriche saltate” questo il racconto di uno dei testimoni che hanno assistito all’incendio.

Il Palazzo è abitato nella parte superiore, al piano terra sono presenti ristoranti, karaoke bar e cinema.

Le immagini dello spaventoso incendio in un palazzo di Taiwan

Sono spaventose le immagini che arrivano dal luogo dell’incendio: sotto il palazzo si vede la lunga fila dei mezzi di soccorso tra vigili del fuoco e ambulanze, mentre le fiamme inghiottiscono i piani più alti del palazzo.

A fire engulfed a 13-storey building overnight on Thursday in southern #Taiwan, killing more than 40 people and injuring dozens. pic.twitter.com/o2yTPrPe3p — ANews (@anews) October 14, 2021

In un’altra foto si vede invece il dopo incendio, quando le fiamme domate hanno lasciato il posto allo scheletro del palazzo.