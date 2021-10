Italiaonline inaugura Libero Club: Il primo Marketplace dell’azienda, ricco di offerte esclusive

Lifestyle

Italiaonline lancia Libero Club, un Marketplace che rappresenta il culmine del progetto dell'azienda iniziato anni fa. Libero Club è il sito dove trovare ricche offerte per ogni occasione

Italiaonline inaugura Libero Club il primo Marketplace dell’azienda ricco di offerte su abbigliamento, accessori, elementi di arredo per la casa, sport, tempo libero… Prodotti di grandi marche italiane e internazionali, ma anche pacchetti esperienza adatti a tutte le occasioni.

Italiaonline inaugura Libero Club

Libero Club è il nuovo Marketpalce di Italiaonline, un sito dove trovare tutto quello che si desidera a prezzi vantaggiosi. Con Libero Club, Italiaonline mette a disposizione dei suoi clienti prodotti e offerte esclusive di grandi brand italiani e internazionali: abbigliamento, accessori, arredo casa, elettronica, articoli per lo sport e il tempo libero, prodotti per l’infanzia… tutto questo è su Libero Club ma non solo.

Il catalogo avrà anche altro tipo di offerte legati a pacchetti esperienza come: viaggi, degustazioni gourmet, trattamente benessere, con soluzioni esclusive, sempre a prezzi scontatissimi.

Come funziona Libero Club: iscrizioni, acquisti e resi

La registrazione a Libero Club è gratuita e può essere fatta con qualsiasi indirizzo di posta elettronica, compresi Libero e Virgilio.

Il catalogo viene aggiornato in maniera continuativa, proponendo ogni giorno offerte nuove e sconti anche fino al 70%.

Il pagamento è online, in modalità protetta e sicura a mezzo di carta credito o PayPal. I prodotti vengono consegnati in tempi brevi e ci sono 14 giorni per effettuare il reso.

Libero Club: l’orgoglio di Italiaonline

Sulla nascita del nuovo Marketplace firmato Italiaonline si è espresso Domenico Pascuzzi, Marketing Director Publishing di Italiaonline: “Libero Club culmina un percorso di arricchimento dell’offerta dei portali Libero e Virgilio iniziato due anni fa, grazie al quale oggi i nostri utenti possono usare la posta elettronica, informarsi e intrattenersi sui nostri magazine verticali, usare i servizi della personal cloud per gestire la propria vita digitale, effettuare pagamenti online evitando inutili code agli sportelli e, in ultimo, fare acquisti a prezzi scontati.

Il lancio del servizio in questo particolare periodo dell’anno non è casuale: stiamo entrando nella cosiddetta peak shopping season che tra black friday e cyber monday ci accompagnerà fino al periodo natalizio”

“Anche nel 2021, l’ecommerce dei prodotti registrerà una ulteriore crescita a doppia cifra, segno che gli italiani stanno acquisendo maggiore confidenza nei confronti dell’acquisto online.

Del resto, anche i brand stanno investendo tanto per potenziare i processi operativi e l’interazione tra i canali fisici e digitali in ottica omnichannel. Fattori chiave di successo sono sicuramente la trasparenza dei prezzi e delle condizioni generali di vendita, la ricchezza del catalogo, la semplicità d’uso e ovviamente la competitività del prezzo, tutti fattori che hanno guidato la nascita e il lancio del nostro Libero Club”.