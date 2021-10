Uomini e Donne anticipazioni 14 ottobre: la nuova frequentazione di Gemma Galgani con Maurizio

Uomini e Donne

L’edizione 2021/2022 di Uomini e Donne non è stata finora molto fortunata per Gemma Galgani. La Dama torinese è stata a lungo a corto di corteggiatori e le poche conoscenze intraprese sono scoppiate, velocemente, come una bolla di sapone.

Così è andata, a esempio, con il Cavaliere Pierluigi, con cui Gemma Galgani ha addirittura chiuso con un’accesa discussione in studio. Anche Con Tina Cipollari gli scambi d’opinione non sono mancati. L’opinionista ha attaccato la Dama soprattutto per i suoi nuovi ritocchini estetici.

Adesso, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 14 ottobre, Gemma Galgani potrebbe tornare al centro dell’attenzione.

In studio è arrivato Maurizio, direttamente per corteggiare la Dama torinese. Verrà raccontata la loro prima uscita?

Uomini e Donne anticipazioni 14 ottobre: la conoscenza di Gemma Galgani e Maurizio

Finalmente un nuovo Cavaliere è arrivato nel dating show di Canale 5 direttamente per corteggiare Gemma Galgani. Si tratta di Maurizio, molto più giovane della Dama. Gemma Galgani ha accettato di buon grado il suo corteggiamento, anche se non sembrava del tutto convinta.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 14 ottobre potrebbero essere raccontati gli sviluppi di questa conoscenza. La ritrosia iniziale, riscontrata nella Dama, sarà stata confermata? Potrebbero già nascere le prime discussioni tra i due?

Uomini e Donne anticipazioni 14 ottobre: tocca a Joele Milan?

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della puntata del 14 ottobre, riportate da Il Vicolo delle News, potrebbe essere la volta dell’attesissimo confronto finale con Joele Milan. Il tronista verrà smascherato dalla redazione e sarà costretto ad abbandonare lo studio.

Joele Milan, infatti, ha provato a mettersi d’accordo con la corteggiatrice Ilaria per sentirsi anche al di fuori dalle telecamere. Per provare questa violazione verrà mandato in onda un video tra i due molto chiaro. L’atteggiamento del tronista è di certo, del tutto contrario alle regole del programma.