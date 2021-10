Deborah Togni ricoverata: la fidanzata di Jeremias Rodriguez si è fratturata il cranio. “Come Squid Game”

Gossip

Grave incidente per Deborah Togni, la compagna di Jeremias Rodriguez. L’hostess era a lavoro in aeroporto quando è svenuta e ha battuto la testa a terra, fratturandosi mento e cranio. Adesso possiamo tirare un respiro di sollievo perché è stata lei stessa a comunicare ai follower la sua diagnosi e il suo desiderio di ripartenza. Speriamo presto.

Deborah Togni è una hostess e tutti noi la conosciamo perché da un po’ di tempo è legata sentimentalmente a Jeremias Rodriguez, fratello della più amata dagli italiani, Belen Rodriguez.

Incidente per Deborah Togni: il suo racconto

Domenica scorsa Deborah Togni si trovava a lavoro in aeroporto quando è accaduto l’incidente, che è lei stessa a raccontare sui social: “Domenica sono svenuta in aeroporto, svenendo in avanti ho sbattuto il mento su una lastra di ferro e poi picchiato forte la testa per terra, rompendo l’osso Occipitale e cavandomela con 4 bellissimi punti sul mento” e aggiunge “Avendo fratturato un osso così delicato, dovrò fare altre TAC e rimanere sotto osservazione ancora per un po‘ “.

Il profilo di Deborah Togni è privatissimo, ma il suo racconto è stato ripreso da diverse testate come Today.

La compagna di Jeremias Rodriguez ha provato anche a ironizzare sul suo incidente paragonando l’accaduto alla famosa serie Netflix: “Scene da Squid Game, insomma”

Jeremias Rodriguez e Deborah Togni: una dolce storia d’amore

Jeremias Rodriguez e Deborah Togni stanno insieme da un po’, abbastanza da scatenare il sogno di un matrimonio da favola tra i due. Insomma, una storia d’amore che sembra accontentare, non solo la coppia, ma anche le più famose sorelle di lui Belén e Cecilia Rodriguez.

Non solo parole, anche una foto postata su Instagram da Jeremias rafforza l’idea dell’amore sereno e da favola.

La foto, pubblicata nelle stories, ritrae i due che si tengono per mano e riporta una frase di incoraggiamento, augurando alla compagna una guarigione veloce e completa: “En Las mala e mucho más” che, tradotto alla buona è “In tempi difficili e oltre”.

Una frase che, non solo tocca il cuore di tutti noi, ma che è anche presagio di una promessa che non tarderà ad arrivare.